انتهت في الدوري - إنبي (2)-(1) سموحة.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد سموحة ضمن مسابقة الدوري.

ويحل إنبي ضيفا على سموحة ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

نهاية المباراة

ق90+1 حكم المباراة يلغي الهدف لوجود خطأ على لاعب سموحة

ق90 ستيفن يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول لنادي سموحة

ق80 جوووول كهربا يسجل بالكعب الهدف الثاني

ق65 طرد بابي بادجي بعد تدخل قوية على مدافع سموحة

ق63 هدف اول لنادي إنبي بعد خطأ فادح من دفاع سموحة

ق48 هدف غير محتسب لنادي إنبي بداعي لمسة يد على أحمد زكي مهاجم إنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 تصدي رائع من عبد الرحمن سمير حارس مرى إنبي بعد هجمة خطيرة وتسديدة من بابي بادجي مهاجم سموحة

ق13 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لنادي سموحة وضربة راسية تمر قريبة من مرمى إنبي

انطلاق المباراة