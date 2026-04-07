يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 16:51

كتب : FilGoal

يحيى خالد - باريس سان جيرمان كرة يد

توج يحيى خالد نجم فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال شهر مارس.

وتألق الدولي المصري بشكل لافت في مباريات سان جيرمان خلال شهر مارس، إذ سجل 25 هدفا.

وتنافس يايا على الجائزة مع الثنائي، جولي لينيرز لاعب ليموج ودريف باسكال لاعب سان رافاييل.

وحصد الدولي المصري الجائزة للمرة الأولى في مسيرته بقميص باريس سان جيرمان.

ويُعد يحيى الهداف الأول لفريق العاصمة في الدوري الفرنسي برصيد 118 هدفا.

وخلال شهر مارس، لعب يحيى دورًا حاسمًا في تحقيق باريس 4 انتصارات من 4 مباريات. أمام ديجون (34-27)، برز بصناعته 7 تمريرات حاسمة إلى جانب تسجيل 3 أهداف.

وبعد أسبوع، تألق أمام مونبلييه (32-30) بمساهمته في 14 هدفًا (8 أهداف و6 تمريرات حاسمة).

وكرر الرقم نفسه في المباراة التالية أمام تولوز (39-21) بتسجيل 5 أهداف وصناعة 9 أهداف.

واختتم الشهر بقوة أمام نيم (34-33)، حيث سجل 9 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في مباراة صعبة.

وبشكل إجمالي، أسهم يحيى خالد في 54 هدفًا من أصل 139 سجلها باريس خلال مباريات مارس (25 هدفًا و29 تمريرة حاسمة)، أي بنسبة مساهمة بلغت 39%، في رقم استثنائي يؤكد أهميته الكبيرة في منظومة المدرب ستيفان مادسن.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن نانت الوصيف.

