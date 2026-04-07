ESPN: أنشيلوتي على وشك توقيع عقده الجديد مع البرازيل

ذكرت شبكة ESPN أن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أصبح على وشك توقيع عقده الجديد مع السليساو.

وكان أنشيلوتي قد تولى تدريب البرازيل في يونيو الماضي عقب نهاية عقده مع ريال مدريد، بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يمدد المدرب الإيطالي عقده حتى 2030، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أرسل العقود إلى أنشيلوتي قبل أيام، وينتظر توقيعه عليها، قبل الإعلان رسميا عن استمراره حتى 2030.

تُعدّ المراجعة النهائية التي سيُجريها محامو المدرب الإيطالي، ثم توقيع العقد الجديد، مجرد إجراء شكلي من وجهة نظر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

إذ اتفق الطرفان على كل بنود العقد خلال المناقشات في الأسابيع الأخيرة.

قبل أسابيع، قال أنشيلوتي عبر قناة موفيستار: "أعتقد أنني سأجدد تعاقدي مع منتخب البرازيل لـ4 سنوات مقبلة".

وأضاف "العمل في تدريب المنتخبات عمل جديد بالنسبة لي وأنا أحبه كثيرا".

ويبدو أن المدرب الإيطالي سيمدد تعاقده حتى عام 2030، بما يتيح له قيادة المنتخب في نسختين من كأس العالم.

ويتقاضى المدرب الإيطالي 10 ملايين يورو سنويًا، مع وجود بند يمنحه مكافأة قدرها 5 ملايين يورو حال التتويج بلقب كأس العالم 2026.

كما يمنحه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مرونة بالسفر إلى كندا لقضاء بعض الوقت مع عائلته.

وقاد أنشيلوتي المنتخب في 10 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 5 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، وسجل الفريق 18 هدفًا مقابل استقبال 8 أهداف.