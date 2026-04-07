الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 15:35

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - الهلال

تحوم الشكوك حول قدرة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الهلال على المشاركة أمام الخلود يوم الأربعاء.

ويلعب الهلال ضد الخلود في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري السعودي.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن بنزيمة سيخضع لاختبارات ميدانية يوم الثلاثاء لمعرفة مدى إمكانية مشاركته ضد الخلود.

الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب بنزيمة الهلال يعلن إصابة كريم بنزيمة

وأشار التقرير إلى أن حظوظ مشاركة بنزيمة ضد السد القطري، الإثنين المقبل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة كبيرة، على أن تتضح خلال تدريبات اليوم إمكانية الاستعانة به أمام الخلود من عدمها.

وأضاف التقرير أن النجم الفرنسي تعرض لإصابة مفاجئة في إصبع قدمه ليلة المعسكر قبل مواجهة التعاون الأخيرة، التي انتهت بالتعادل 2ـ2، إذ اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي إلى الاستعانة بخدمات الشاب محمد قادر ميتي إلى جانب البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وتلقى إنزاجي يوم الاثنين نبأ سارًا بانضمام الجناحين سالم الدوسري وسلطان مندش إلى التدريبات الجماعية، بعد أن اجتاز الأول إصابةً في الركبة، وتعافى الثاني من إصابة مفصل القدم.

فيما لا يزال الفرنسي سايمون بوابري يواصل برنامجه في الإعداد البدني، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات بالكرة.

ومن المنتظر أن يكشف إنزاجي مساء الثلاثاء موقف لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي في الرياض.

شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم كينجسلي كومان يتعافى قبل مواجهة الأخدود جالتييه: مواجهة اتحاد جدة ستكون صعبة رغم كل غياباته يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم مهاجم اتحاد جدة قد يغيب عن مراحل حسم دوري أبطال آسيا للنخبة إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد
آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود 52 دقيقة | سعودي في الجول
بسبب إشراك لاعب موقوف.. اعتبار الوكرة خاسرا أمام قطر ساعة | الوطن العربي
مؤتمر فليك: سأحمي يامال دائما إذا ارتكب الأخطاء.. وأتلتيكو فريق صعب ساعة | الكرة الأوروبية
سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - استمرار غياب كورتوا وميندي أمام بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - محمد رمضان يرفض الانضمام لجهاز النحاس في المصري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
