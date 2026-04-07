الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود

تحوم الشكوك حول قدرة الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الهلال على المشاركة أمام الخلود يوم الأربعاء.

ويلعب الهلال ضد الخلود في مباراة مقدمة من الجولة 29 للدوري السعودي.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن بنزيمة سيخضع لاختبارات ميدانية يوم الثلاثاء لمعرفة مدى إمكانية مشاركته ضد الخلود.

وأشار التقرير إلى أن حظوظ مشاركة بنزيمة ضد السد القطري، الإثنين المقبل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة كبيرة، على أن تتضح خلال تدريبات اليوم إمكانية الاستعانة به أمام الخلود من عدمها.

وأضاف التقرير أن النجم الفرنسي تعرض لإصابة مفاجئة في إصبع قدمه ليلة المعسكر قبل مواجهة التعاون الأخيرة، التي انتهت بالتعادل 2ـ2، إذ اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي إلى الاستعانة بخدمات الشاب محمد قادر ميتي إلى جانب البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وتلقى إنزاجي يوم الاثنين نبأ سارًا بانضمام الجناحين سالم الدوسري وسلطان مندش إلى التدريبات الجماعية، بعد أن اجتاز الأول إصابةً في الركبة، وتعافى الثاني من إصابة مفصل القدم.

فيما لا يزال الفرنسي سايمون بوابري يواصل برنامجه في الإعداد البدني، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات بالكرة.

ومن المنتظر أن يكشف إنزاجي مساء الثلاثاء موقف لاعبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي في الرياض.