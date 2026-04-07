بسبب إشراك لاعب موقوف.. اعتبار الوكرة خاسرا أمام قطر

أعلنت لجنة الإنضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم اعتبار الوكرة خاسراً أمام قطر بنتيجة 3-0 بسبب إشراك لاعب موقوف.

والتقى الفريقان ضمن الجولة 20 من الدوري القطري يوم الجمعة، وفاز الوكرة بنتيجة 4-1.

وجاء بيان لجنة الانظباط على النحو التالي:

بعد الاطلاع على الاحتجاج المقدم من قبل نادي قطر حول مشاركة لاعب نادي الوكرة رضوان بركان بمباراة الفريقين، حيث أن اللاعب تم طردة بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة ضد نادي الشمال والتي أقيمت بتاريخ 2026/3/12 والذي يترتب عليه الإيقاف لا يقل عن مباراتين.

استنادا لما ورد بالمادة 2/1/47 علما بأن نادي الوكرة لم يلتزم بما ورد بالمادة المذكورة سابقا ولم يستنفذ اللاعب الحد الأدنى وقد قام النادي بإيقافه مباراة واحدة فقط وعليه فقد قررت اللجنة مايلي:

1- قبول الاحتجاج المقدم من قبل نادي قطر شكلا ومضمونا.

2- إيقاف اللاعب رضوان بركان لاعب نادي الوكرة (مباراة واحدة) إضافة للمباراة التي استنفذها سابقا وفرض غرامة مالية وقدرها 5000 ريال لا غير وذلك استنادا الى المادة 2/1/47 من لائحة الانضباط للموسم 2026/2025

3- خسارة نادي الوكرة نتيجة (0:3) وفرض غرامة مالية وقدرها.10000 ريال فقط لا غير.

وبذلك تقلص رصيد الوكرة إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

بينما ارتقى قطر إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.