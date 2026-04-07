بسبب إشراك لاعب موقوف.. اعتبار الوكرة خاسرا أمام قطر

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 15:21

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

أعلنت لجنة الإنضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم اعتبار الوكرة خاسراً أمام قطر بنتيجة 3-0 بسبب إشراك لاعب موقوف.

والتقى الفريقان ضمن الجولة 20 من الدوري القطري يوم الجمعة، وفاز الوكرة بنتيجة 4-1.

وجاء بيان لجنة الانظباط على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة خبر في الجول - محمد رمضان يرفض الانضمام لجهاز النحاس في المصري نائب رئيس المصري: تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق خلفا للكوكي الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر من أجل ملاقاة بلوزداد

بعد الاطلاع على الاحتجاج المقدم من قبل نادي قطر حول مشاركة لاعب نادي الوكرة رضوان بركان بمباراة الفريقين، حيث أن اللاعب تم طردة بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة ضد نادي الشمال والتي أقيمت بتاريخ 2026/3/12 والذي يترتب عليه الإيقاف لا يقل عن مباراتين.

استنادا لما ورد بالمادة 2/1/47 علما بأن نادي الوكرة لم يلتزم بما ورد بالمادة المذكورة سابقا ولم يستنفذ اللاعب الحد الأدنى وقد قام النادي بإيقافه مباراة واحدة فقط وعليه فقد قررت اللجنة مايلي:

1- قبول الاحتجاج المقدم من قبل نادي قطر شكلا ومضمونا.

2- إيقاف اللاعب رضوان بركان لاعب نادي الوكرة (مباراة واحدة) إضافة للمباراة التي استنفذها سابقا وفرض غرامة مالية وقدرها 5000 ريال لا غير وذلك استنادا الى المادة 2/1/47 من لائحة الانضباط للموسم 2026/2025

3- خسارة نادي الوكرة نتيجة (0:3) وفرض غرامة مالية وقدرها.10000 ريال فقط لا غير.

وبذلك تقلص رصيد الوكرة إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

بينما ارتقى قطر إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

نرشح لكم
فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري بتواجد ثنائي التحليل المصري.. الاتحاد يتأهل في كأس ليبيا الهلال السوداني يعلن حصوله على رد نهضة بركان على شكواه منتخب العراق يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان كما كشف في الجول - مصطفى شكشك يعلن انتقاله إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين
