مؤتمر فليك: سأحمي يامال دائما إذا ارتكب الأخطاء.. وأتلتيكو فريق صعب

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أنه سيقدم الحماية دائما للامين يامال لاعب الفريق إذا ارتكب الأخطاء.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لامين يامال يبلغ من العمر 18 عاما وبالنسبة لي هو لاعب مذهل، أحيانا ترى أن ما يفعله رائع، لكنه ما زال صغيرا وأحيانا يغضب إذا تم استبداله".

وأضاف "يامال أحيانا يشعر بالغضب إذا سدد الكرة وأهدرها، قد يكون الأمر محبطا إذا لم يسجل، لكنه يسير في الطريق الصحيح ونساعده على التطور في بيئة مناسبة، أعلم أن الجميع يراقبه لأنه لاعب رائع، لكنه صغير في العمر".

وأكمل "أخبرت يامال أنه يمكنه ارتكاب الأخطاء وأنني سأحميه، سيكون واحدا من الأفضل أو الأفضل في المستقبل".

وتابع "أتلتيكو مدريد فريق صعب ويتسم بالعقلية المناسبة، لاعبو أتلتيكو مميزون وسريعون ويعرفون كيفية الدفاع بشكل منخفض، ليس من السهل تسجيل هدفين في شباكه، من المهم أن نلعب بأسلوبنا".

وأكمل "دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة، لكننا نريد التأهل للدور المقبل".

وأتم "لن أتحدث عن مستقبل جواو كانسيلو الآن، اللاعب يقدم عملا رائعا ويبذل كل ما لديه، ويتسم بالعقلية الاحترافية ومميز على المستوى التقني ويساعدنا كثيرا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب 14 أبريل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.