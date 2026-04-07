مؤتمر فليك: سأحمي يامال دائما إذا ارتكب الأخطاء.. وأتلتيكو فريق صعب

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 15:18

كتب : FilGoal

هانز فليك

أكد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة أنه سيقدم الحماية دائما للامين يامال لاعب الفريق إذا ارتكب الأخطاء.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "لامين يامال يبلغ من العمر 18 عاما وبالنسبة لي هو لاعب مذهل، أحيانا ترى أن ما يفعله رائع، لكنه ما زال صغيرا وأحيانا يغضب إذا تم استبداله".

أخبار متعلقة:
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز تقرير: برشلونة يستعيد دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة

وأضاف "يامال أحيانا يشعر بالغضب إذا سدد الكرة وأهدرها، قد يكون الأمر محبطا إذا لم يسجل، لكنه يسير في الطريق الصحيح ونساعده على التطور في بيئة مناسبة، أعلم أن الجميع يراقبه لأنه لاعب رائع، لكنه صغير في العمر".

وأكمل "أخبرت يامال أنه يمكنه ارتكاب الأخطاء وأنني سأحميه، سيكون واحدا من الأفضل أو الأفضل في المستقبل".

وتابع "أتلتيكو مدريد فريق صعب ويتسم بالعقلية المناسبة، لاعبو أتلتيكو مميزون وسريعون ويعرفون كيفية الدفاع بشكل منخفض، ليس من السهل تسجيل هدفين في شباكه، من المهم أن نلعب بأسلوبنا".

وأكمل "دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة، لكننا نريد التأهل للدور المقبل".

وأتم "لن أتحدث عن مستقبل جواو كانسيلو الآن، اللاعب يقدم عملا رائعا ويبذل كل ما لديه، ويتسم بالعقلية الاحترافية ومميز على المستوى التقني ويساعدنا كثيرا".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب 14 أبريل على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

هانز فليك برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية خبر في الجول - بلال عطية يخضع لأشعة جديدة بطلب من راسينج سانتاندير فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل
أخر الأخبار
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) سموحة.. هجوم متبادل 2 دقيقة | الدوري المصري
يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي 22 دقيقة | كرة يد
المصري يعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق 22 دقيقة | الدوري المصري
"عرض أي لاعب للبيع حال عدم التزامه".. 4 قرارات من المصري لسوء النتائج 41 دقيقة | الدوري المصري
ESPN: أنشيلوتي على وشك توقيع عقده الجديد مع البرازيل 46 دقيقة | أمريكا
آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526714/مؤتمر-فليك-سأحمي-يامال-دائما-إذا-ارتكب-الأخطاء-وأتلتيكو-فريق-صعب