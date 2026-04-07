قائمة ريال مدريد - استمرار غياب كورتوا وميندي أمام بايرن

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة الملكي لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة استمرار غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا الذي أصيب الشهر الماضي، وتمتد فترة غيابه لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

كما يغيب فيرلاند ميندي الذي عاد للتدريبات لكنه قد يلحق بمباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو.

الدفاع: داني كارفخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت أليكساندر أرنولد - ماركو أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - أردا جولر - مانويل أنجيل - داني سيبايوس - تياجو بيتارش.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستنتونو.

وتقام مباراة الإياب في ألمانيا يوم الأربعاء المقبل.