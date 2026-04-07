نائب رئيس المصري: تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق خلفا للكوكي

أعلن رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق خلفا للتونسي نبيل الكوكي.

وكان المصري قد أعلن في وقت سابق إقالة الكوكي.

وقال رجب عبد القادر عبر راديو أون سبورت: "عماد النحاس هو المدير الفني الجديد لنا بعد التوصل لاتفاق معه، وسيقود التدريب لأول مرة اليوم".

وأتم "عقد عماد النحاس يمتد حتى نهاية الموسم الجاري".

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

ويعد هذا الموسم هو الأول للكوكي مع المصري.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

وعلى الجانب الآخر قاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.