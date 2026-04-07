الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر من أجل ملاقاة بلوزداد
الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 13:56
كتب : FilGoal
حرص وفد من سفارة مصر بالجزائر على استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية الجزائر لتسهيل إجراءات دخول بعثة الفريق.
وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وضم الوفد عبد اللطيف اللايح سفير مصر في الجزائر، وأحمد بسيوني القنصل بجانب بعض ممثلي السفارة.
وحرص السفير على الترحيب بهشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر.
ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة.
فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على استاد القاهرة الدولي.
وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.
أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد
