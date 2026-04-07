أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد

يرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة السابق للزمالك أن ناديه موقفه سليم بنسبة 100% في قضيته مع زيزو لاعب الفريق السابق.

وقال أمير مرتضى عبر قناة مودرن: "قضية زيزو مع الزمالك؟ أنا من قمت بصياغة العقد وأنتظر أن يتحدث معي مجلس إدارة النادي، لكن لم يتحدث معي أحد".

وأضاف "تحدثت مع عمرو الجنايني قبل انتقال زيزو للأهلي، قلت له إن يتخذ الحذر بشأن بعض الأمور في العقد لأنني محامي وهذه وظيفتي، لأن زيزو وقع على عقد به الأرقام الحقيقية، الأمر باختصار أن هناك أرقام قبل وبعد الضرائب، وحدث ذلك لأن إذا حدث خلاف ضريبي لا نختلف على أرقام وقتها، لكن ليس لجمع المبلغ قبل وبعد الضرائب".

وأكمل "عقد اللاعب إجمالا خلال الـ 3 أعوام ونصف يبلغ 60 مليون جنيه، ما علمته من عمرو الجنايني وميدو أن زيزو جامع الأرقام قبل وبعد الضرائب، لنتحدث بالمنطق، لماذا أتفق مثلا مع لاعب على حصوله على 23 مليون جنيه وكسور، بالتأكيد أن اللاعب لم يطلب الرقم بهذه الكسور، بل مثلا طلب 20 مليون جنيه، بالتالي الراتب صافي من الضرائب يبلغ 20 مليون جنيه وبالضرائب 23 مليون جنيه مثلا".

وواصل "الزمالك موقفه سليم 100% في قضية زيزو، عقد زيزو تمت صياغته بنفس طريقة اللاعبين الآخرين وليس شيئا مختلفا".

وتابع "أقدم الحل لإدارة الزمالك، الزمالك دفع نسبة الـ 3% لاتحاد الكرة بناء على العقد الذي قدمه وليس على ادعاه زيزو".

واستمر "نسبة الـ 3% تدفع بشكل سنوي لكل لاعب، على سبيل المثال، لاعب يرتبط بعقد لمدة 4 أعوام فيتم الدفع عام بعام وليس إجمالا لقيمة العقد، لأن من الممكن أن يرحل بعد عام أو عامين".

وأتم "جزء من مشكلة زيزو أنه حصل على الأموال من ممدوح عباس؟ هذا شيء لا أعلمه، لكنني أتحدث بشأن تفسير العقد وما يتضمنه من أرقام".

وتقدم زيزو بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.

كما تقدم الزمالك بشكوى ضد زيزو إلى اتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن تدريبات الفريق في آخر فترة له في القلعة البيضاء.

وشدد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك في وقت سابق أن الأبيض سيواصل التصعيد ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، وذلك في القضية المتعلقة بالطرفين منذ رحيل زيزو عن القلعة البيضاء.

وقال كمال شعيب عبر أون سبورت: "أن تسمح للاعب بالانقطاع عن تدريبات فريقه وعدم خوض المباريات فهو أمر غير مقبول تماما".

وأكمل "الزمالك سيواصل التصعيد في قضية زيزو وسيلجأ للجنة التظلمات في اتحاد الكرة ثم محكمة التحكيم الرياضية".

وكان زيزو رحل عن الزمالك بعد نهاية تعاقده وانضم إلى الأهلي بداية الموسم الجاري مجانا.