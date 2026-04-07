المصري يعلن الانفصال عن الكوكي

أعلن النادي المصري اليوم الثلاثاء، انفصاله عن المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وأفاد النادي بأن الكوكي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للمصري.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي المصري وافق على الاعتذار الذي تقدم به التونسي وجهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق.

وخسر المصري من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

يوم الاثنين، علم FilGoal.com فإن إدارة المصري استقرت على إقالة الكوكي لسوء النتائج.

ومن المرجح أن يتولى عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي تدريب المصري.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

ويعد هذا الموسم هو الأول للكوكي مع المصري.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.