المصري يعلن الانفصال عن الكوكي

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 13:33

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي

أعلن النادي المصري اليوم الثلاثاء، انفصاله عن المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وأفاد النادي بأن الكوكي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للمصري.

وأوضح أن مجلس إدارة النادي المصري وافق على الاعتذار الذي تقدم به التونسي وجهازه المعاون عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بلال عطية يخضع لأشعة جديدة بطلب من راسينج سانتاندير الزمالك لجماهيره: تطبيق النادي أصبح جاهزا للاستخدام أمير مرتضي: عرضنا لـ إمام عاشور كان أعلى من الأهلي حاليا.. ولم يطلب العودة لـ الزمالك منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني: سنتخذ قرار المشاركة بكأس العالم بعد تلقي رد فيفا

وخسر المصري من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

May be an image of tennis and text

يوم الاثنين، علم FilGoal.com فإن إدارة المصري استقرت على إقالة الكوكي لسوء النتائج.

ومن المرجح أن يتولى عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي تدريب المصري.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

ويعد هذا الموسم هو الأول للكوكي مع المصري.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.

نرشح لكم
استراحة في الدوري - إنبي (0)-(0) سموحة.. نهاية الشوط الأول المصري يعلن تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق "عرض أي لاعب للبيع حال عدم التزامه".. 4 قرارات من المصري لسوء النتائج سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة خبر في الجول - محمد رمضان يرفض الانضمام لجهاز النحاس في المصري نائب رئيس المصري: تعيين عماد النحاس كمدير فني للفريق خلفا للكوكي الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر من أجل ملاقاة بلوزداد أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد
أخر الأخبار
موتسيبي يزور السنغال للاجتماع مع رئيسي الدولة واتحاد الكرة 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
ماركا: فيفا يفتح تحقيقا مع إسبانيا في أحداث مباراة مصر 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد ارتداء قميص إنجلترا.. نيجيريا تنجح في إقناع حارس أرسنال السابق للعب للنسور 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب أهلي جدة يحسم مصير مدافع البرازيل أمام الفيحاء 33 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية 34 دقيقة | كرة يد
إيزاك ضمن قائمة ليفربول أمام سان جيرمان 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة في الدوري - إنبي (0)-(0) سموحة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين 4 مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف لـ في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده
/articles/526705/المصري-يعلن-الانفصال-عن-الكوكي