الزمالك لجماهيره: تطبيق النادي أصبح جاهزا للاستخدام

أعلن نادي الزمالك جاهزية تطبيق زملكاوي الخاص بمشجعين النادي للاستخدام.

وأوضح النادي عبر مركزه الإعلامي أنه تم بنجاح تفعيل البث التجريبي لتطبيق الزمالك، وقد أثبتت التجربة كفاءة عالية واستقرارًا كاملًا في الأداء.

وأضاف أن التطبيق أصبح جاهزًا للاستخدام، وأنه تم الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية بنجاح.

ودعا النادي جماهيره لبدء تحميل التطبيق اعتبارًا من الساعة 5:00 من صباح الأربعاء، استعدادًا للإطلاق الرسمي في تمام الساعة السادسة صباحا.

قبل ساعات، نشر الزمالك بيانا حول اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد من يستخدم اسم النادي للترويج لأي تطبيقات ليس لها علاقة بالقلعة البيضاء.

وجاء البيان على النحو التالي:

يحذر نادي الزمالك من انتشار العديد من التطبيقات خلال الساعات الماضية، التي تحمل اسم وشعار النادي باعتباره التطبيق الرسمي المزمع انطلاقه في الساعات المقبلة باسم نادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن كل التطبيقات المنتشرة في الساعات الماضية ليس لها علاقة بنادي الزمالك على الإطلاق. ويعلن نادي الزمالك اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد من يستخدم اسم النادي للترويج لأي تطبيقات ليس لها علاقة بالقلعة البيضاء. وسيحمل التطبيق الخاص بنادي الزمالك اسم "زملكاوي" وشعار النادي، ومن المقرر أن ينطلق بشكل رسمي الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، وسيكون باسم ZAMALKAWY عبر نظام iOS، وZAMALKAWY عبر نظام أندرويد.

ويحذر نادي الزمالك من التطبيقات التي تدعي بأنها التطبيق الرسمي للنادي وسيتم ملاحقتها قانونيًا في ظل انتشار أكثر من تطبيق يحمل اسم النادي لاستغلال الزمالك من أجل الربح. كما يؤكد نادي الزمالك رفضه التام لأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ويحذر من استخدام اسمه أو شعاره دون إذن رسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.