أمير مرتضي: عرضنا لـ إمام عاشور كان أعلى من الأهلي حاليا.. ولم يطلب العودة لـ الزمالك

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 12:10

كتب : FilGoal

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة السابق للزمالك أن ناديه عرض على إمام عاشور تجديد عقده براتب أعلى مما يتقاضاه حاليا من الأهلي قبل انتقاله إلى ميتيلاند الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور إلى ميتيلاند لمدة 6 أشهر قبل أن يعود إلى مصر من بوابة الأهلي.

وقال أمير مرتضى لقناة مودرن: "تلقينا عرضا من ميتيلاند لضم إمام عاشور ووصلنا لأقصى استفادة مالية منه وكان يتبقى له عام واحد في عقده".

أخبار متعلقة:
وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري بـ 3 ملايين دولار إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي "ننتظركم في القادم".. إمام عاشور يوجه رسالة لجماهير الأهلي إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة

وأضاف "قدمنا عرضا لتجديد عقد إمام عاشور وكان سيكون الأعلى أجرا في الفريق لأنه يتناسب مع عمره وإمكانياته والمستوى المتوقع الذي سيصل إليه".

وشدد "عرضنا لتجديد عقد إمام عاشور كان أكثر مما يتقاضاه حاليا في الأهلي".

وواصل "إمام عاشور أراد الاحتراف الخارجي، لكنه لم ينسجم خاصة أنه سافر إلى دولة لا تشبه مصر مثل اليونان وتركيا حيث يتواجد العديد من العرب والمسلمين، لكن الأمر مختلف في الدنمارك من حيث العادات والمناخ".

وتابع "ليس من المنطقي أن يعود إمام عاشور للنادي الذي باعه للتو، البيع تم بسبب ضائقة مالية وتم صرف الأموال على مستحقات لاعبين ومدربين أجانب وكذلك مصريين وعلى نزاعات كانت في الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا لكرة السلة واليد والطائرة".

وكشف "لم يحدث أن إمام عاشور طلب مني أو من رئيس النادي العودة للزمالك مجددا، وتدريبه في الزمالك خلال تواجده في مصر أمر طبيعي وحدث مرة واحدة فقط، نفس الشيء فعله كهربا عندما كان معارا لاتحاد جدة ومصطفى محمد وقت تواجده في جالاتاسراي".

وأردف "أحمد يحيى وكيل إمام عاشور أخبرني أن إمام عاشور لديه مشاكل في الدنمارك ولا يريد العودة إلى ميتيلاند ومنقطع عن التدريبات والنادي صعد الأمر لدرجة تقديم شكوى ضده في فيفا، واللاعب طلب مني الرحيل، ولذلك بيراميدز والأهلي يتفاوضان معي وأخبرتك بالأمر حاليا حتى لا تعتقد أننا نفعل أي شيء في الخفاء".

واستمر "تدخلت في الصفقة وتقدمت بعرض إلى ميتيلاند مقابل نفس القيمة المالية التي دفعها، لكن عن طريق إعارة بمليون أو 1.5 دولار وأحقية شراء بـ 1.5 دولار، وبالتالي النادي الدنماركي يستعيد قيمة ما دفعه للزمالك، وهذه كانت إمكانيات النادي وقتها، لكن كان عرض الأهلي أعلى من الزمالك وبيراميدز، أعتقد أن الأهلي أبرم الصفقة مقابل 3.5 مليون دولار دفعة واحدة".

وأكد "تقديمنا بعرض إلى ميتيلاند لضم إمام عاشور كان ضد المنطق، لأن الأندية الكبيرة في العالم في نفس الظرف ستحاول البحث عن لاعب في نفس المركز وتتوصل لاتفاق معه أو مع ناديه سواء بضمه في نصف الموسم أو نهايته".

وأكمل "إمام عاشور كان في أفضل حالاته؟ لا يستطيع أي لاعب في العالم بأن يجلب بطولة لفريقه وحده، نحن خسرنا دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري في ظل انتقالات تاريخية مثل إمام عاشور وساسي وبنشرقي وشيكابالا وزيزو ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافي وجنش وعواد وأبو جبل وطارق حامد".

وأتم "لا يوجد شيء في العالم أن يكون النادي تحت أمر اللاعب".

الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر من أجل ملاقاة بلوزداد أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد المصري يعلن إقالة الكوكي خبر في الجول - بلال عطية يخضع لأشعة جديدة بطلب من راسينج سانتاندير الزمالك لجماهيره: تطبيق النادي أصبح جاهزا للاستخدام مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب لـ المصري المندوه: الأقرب هو الحصول على أرض بديلة ولكن.. وهناك مكافآت استثنائية للفريق
سان جيرمان يستعيد باركولا قبل مواجهة ليفربول 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل الجزائر من أجل ملاقاة بلوزداد 12 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: موقف الزمالك سليم 100% في قضية زيزو.. وهذا التفسير الصحيح للعقد 28 دقيقة | الدوري المصري
المصري يعلن إقالة الكوكي 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بلال عطية يخضع لأشعة جديدة بطلب من راسينج سانتاندير 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك لجماهيره: تطبيق النادي أصبح جاهزا للاستخدام 49 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني: سنتخذ قرار المشاركة بكأس العالم بعد تلقي رد فيفا ساعة | آسيا
"في الصيف".. تحديد موعد كأس أمم إفريقيا 2027 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
