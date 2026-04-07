أمير مرتضي: عرضنا لـ إمام عاشور كان أعلى من الأهلي حاليا.. ولم يطلب العودة لـ الزمالك

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة السابق للزمالك أن ناديه عرض على إمام عاشور تجديد عقده براتب أعلى مما يتقاضاه حاليا من الأهلي قبل انتقاله إلى ميتيلاند الدنماركي.

وانتقل إمام عاشور إلى ميتيلاند لمدة 6 أشهر قبل أن يعود إلى مصر من بوابة الأهلي.

وقال أمير مرتضى لقناة مودرن: "تلقينا عرضا من ميتيلاند لضم إمام عاشور ووصلنا لأقصى استفادة مالية منه وكان يتبقى له عام واحد في عقده".

وأضاف "قدمنا عرضا لتجديد عقد إمام عاشور وكان سيكون الأعلى أجرا في الفريق لأنه يتناسب مع عمره وإمكانياته والمستوى المتوقع الذي سيصل إليه".

وشدد "عرضنا لتجديد عقد إمام عاشور كان أكثر مما يتقاضاه حاليا في الأهلي".

وواصل "إمام عاشور أراد الاحتراف الخارجي، لكنه لم ينسجم خاصة أنه سافر إلى دولة لا تشبه مصر مثل اليونان وتركيا حيث يتواجد العديد من العرب والمسلمين، لكن الأمر مختلف في الدنمارك من حيث العادات والمناخ".

وتابع "ليس من المنطقي أن يعود إمام عاشور للنادي الذي باعه للتو، البيع تم بسبب ضائقة مالية وتم صرف الأموال على مستحقات لاعبين ومدربين أجانب وكذلك مصريين وعلى نزاعات كانت في الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا لكرة السلة واليد والطائرة".

وكشف "لم يحدث أن إمام عاشور طلب مني أو من رئيس النادي العودة للزمالك مجددا، وتدريبه في الزمالك خلال تواجده في مصر أمر طبيعي وحدث مرة واحدة فقط، نفس الشيء فعله كهربا عندما كان معارا لاتحاد جدة ومصطفى محمد وقت تواجده في جالاتاسراي".

وأردف "أحمد يحيى وكيل إمام عاشور أخبرني أن إمام عاشور لديه مشاكل في الدنمارك ولا يريد العودة إلى ميتيلاند ومنقطع عن التدريبات والنادي صعد الأمر لدرجة تقديم شكوى ضده في فيفا، واللاعب طلب مني الرحيل، ولذلك بيراميدز والأهلي يتفاوضان معي وأخبرتك بالأمر حاليا حتى لا تعتقد أننا نفعل أي شيء في الخفاء".

واستمر "تدخلت في الصفقة وتقدمت بعرض إلى ميتيلاند مقابل نفس القيمة المالية التي دفعها، لكن عن طريق إعارة بمليون أو 1.5 دولار وأحقية شراء بـ 1.5 دولار، وبالتالي النادي الدنماركي يستعيد قيمة ما دفعه للزمالك، وهذه كانت إمكانيات النادي وقتها، لكن كان عرض الأهلي أعلى من الزمالك وبيراميدز، أعتقد أن الأهلي أبرم الصفقة مقابل 3.5 مليون دولار دفعة واحدة".

وأكد "تقديمنا بعرض إلى ميتيلاند لضم إمام عاشور كان ضد المنطق، لأن الأندية الكبيرة في العالم في نفس الظرف ستحاول البحث عن لاعب في نفس المركز وتتوصل لاتفاق معه أو مع ناديه سواء بضمه في نصف الموسم أو نهايته".

وأكمل "إمام عاشور كان في أفضل حالاته؟ لا يستطيع أي لاعب في العالم بأن يجلب بطولة لفريقه وحده، نحن خسرنا دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري في ظل انتقالات تاريخية مثل إمام عاشور وساسي وبنشرقي وشيكابالا وزيزو ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافي وجنش وعواد وأبو جبل وطارق حامد".

وأتم "لا يوجد شيء في العالم أن يكون النادي تحت أمر اللاعب".