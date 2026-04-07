شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

زكريا هوساوي - منتخب السعودية

تحوم الشكوك حول قدرة زكريا هوساوي، ظهير أيسر أهلي جدة على المشاركة أمام الفيحاء يوم الأربعاء.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الفيحاء ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن هوساوي سيخضع لاختبارات طبية في تدريبات الثلاثاء لبحث إمكانية سفره مع زملائه لمواجهة الفيحاء.

وسيُجري الجهاز الطبي الاختبارات لتقييم مدى تعافي اللاعب من إصابة الركبة التي تعرَّض لها خلال المعسكر الأخير للمنتخب السعودي.

وفي حال اجتاز الاختبارات، سيغادر مع زملائه تأهبًا لخوض المباراة المقدَّمة من الجولة الـ 29.

وأدى أهلي جدة حصة تدريبية على ملعب النادي، واكتفى هوساوي بالمشاركة في أجزاء محدودة منها.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري متأخرًا بخمس نقاط عن النصر المتصدر.

ويلعب الفريق المباراة مقدمة عن موعدها بسبب ارتباطاته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

