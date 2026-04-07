اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 11:47

كتب : FilGoal

أحمد شراحيلي - اتحاد جدة

تأكدت جاهزية أحمد شراحيلي مدافع اتحاد جدة لخوض مواجهة نيوم يوم الأربعاء.

ويلعب اتحاد جدة أمام نيوم ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

وخاض شراحيلي التدريب الجماعي عصر الاثنين، بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

أخبار متعلقة:
كينجسلي كومان يتعافى قبل مواجهة الأخدود قائمة الزمالك - غياب صبحي وبانزا عن مواجهة شباب بلوزداد النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب لـ المصري المندوه: الأقرب هو الحصول على أرض بديلة ولكن.. وهناك مكافآت استثنائية للفريق

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المدافع المخضرم قادر على اللعب أمام نيوم.

وغاب شراحيلي عن مباراة الحزم بقرارٍ من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو تفاديًا لإجهاده بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي.

وللسبب ذاته، ابتعد المدافع عن تدريب الأحد، قبل أن يلتحق في اليوم التالي بزملائه، الذين تدرّبوا على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نيوم.

وشهِدت الحصة التدريبية ذاتها مشاركة المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي شارك أمام الحزم وحرمته حالة إجهاد محدود من الظهور في تدريب الأحد.

ويحتل حامل لقب الدوري المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة.

نرشح لكم
الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء كينجسلي كومان يتعافى قبل مواجهة الأخدود جالتييه: مواجهة اتحاد جدة ستكون صعبة رغم كل غياباته يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم مهاجم اتحاد جدة قد يغيب عن مراحل حسم دوري أبطال آسيا للنخبة إنزاجي: تدريب إيطاليا؟ أشعر بالإطراء ولكن.. وهذا السبب الحقيقي للذهاب للهلال محاولات لتجهيز لاعب أهلي جدة في أقرب وقت ممكن… والجراحة خيار وارد
ESPN: أنشيلوتي على وشك توقيع عقده الجديد مع البرازيل دقيقة | أمريكا
آرون رامسي يعلن اعتزال كرة القدم 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كانسيلو: أعرف ما أريده لمستقبلي ولكن.. وأتلتيكو يلعب بعدوانية 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: بنزيمة قد يلحق بمواجهة الخلود 53 دقيقة | سعودي في الجول
بسبب إشراك لاعب موقوف.. اعتبار الوكرة خاسرا أمام قطر ساعة | الوطن العربي
مؤتمر فليك: سأحمي يامال دائما إذا ارتكب الأخطاء.. وأتلتيكو فريق صعب ساعة | الكرة الأوروبية
سيد معوض يعلن عبر في الجول رحيله من تدريب غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد - استمرار غياب كورتوا وميندي أمام بايرن ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
