اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم

تأكدت جاهزية أحمد شراحيلي مدافع اتحاد جدة لخوض مواجهة نيوم يوم الأربعاء.

ويلعب اتحاد جدة أمام نيوم ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي.

وخاض شراحيلي التدريب الجماعي عصر الاثنين، بعد اكتمال جاهزيته البدنية.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن المدافع المخضرم قادر على اللعب أمام نيوم.

وغاب شراحيلي عن مباراة الحزم بقرارٍ من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو تفاديًا لإجهاده بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي.

وللسبب ذاته، ابتعد المدافع عن تدريب الأحد، قبل أن يلتحق في اليوم التالي بزملائه، الذين تدرّبوا على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نيوم.

وشهِدت الحصة التدريبية ذاتها مشاركة المهاجم المغربي يوسف النصيري، الذي شارك أمام الحزم وحرمته حالة إجهاد محدود من الظهور في تدريب الأحد.

ويحتل حامل لقب الدوري المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 45 نقطة.