كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أنه يستحق أن يكون ضمن المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا خلفا لجينارو جاتوزو وبعد الفشل للتأهل لكأس العالم 2026.

وفاز نابولي على منافسه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال كونتي عبر DAZN: "في العام الماضي كان هناك حديث في وسائل الإعلام عن رحيلي عن نابولي للانضمام إلى يوفنتوس، وسائل الإعلام عليها أن تكتب شيئا، من الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن المرشحين لتدريب إيطاليا، لو كنت رئيسا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لكنت وضعت نفس الشيء في الاعتبار، لأسباب عديدة كنت سأضع كونتي".

وأضاف "هناك عام متبقي لي في عقدي مع نابولي، وفي نهاية الموسم سأجلس مع الرئيس لمناقشة الأمر".

وأكمل "الإيمان بتحقيق الدوري؟ الأمر لا يتعلق بالإيمان فقط، علينا أن نكون واقعيين، يجب ألا نخطئ أبدا ونأمل يتعثر إنتر، لكن أرى أن ذلك صعب للغاية نظرا لما يقدمه إنتر".

وأتم "إنتر يسير بمعدل نقاط مرتفع ويستحق أن يكون في صدارة الترتيب".

وتستمر صحوة نابولي في الكالتشيو بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا.

وتستمر صحوة نابولي في الكالتشيو بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا.

وانتصر نابولي على هيلاس فيرونا وتورينو وليتشي وكالياري والآن الروسونيري.

وخسر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لصالح نابولي، إذ توقف رصيده عند النقطة 63، بينما ارتفع رصيد فريق الجنوب للنقطة 65.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 72 نقطة.