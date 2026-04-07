كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أنه يستحق أن يكون ضمن المرشحين لتدريب منتخب إيطاليا خلفا لجينارو جاتوزو وبعد الفشل للتأهل لكأس العالم 2026.

وفاز نابولي على منافسه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال كونتي عبر DAZN: "في العام الماضي كان هناك حديث في وسائل الإعلام عن رحيلي عن نابولي للانضمام إلى يوفنتوس، وسائل الإعلام عليها أن تكتب شيئا، من الطبيعي أن يظهر اسمي ضمن المرشحين لتدريب إيطاليا، لو كنت رئيسا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لكنت وضعت نفس الشيء في الاعتبار، لأسباب عديدة كنت سأضع كونتي".

أخبار متعلقة:
الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب رئيس نابولي: تقليص الدوري الإيطالي إلى 16 فريقا حل لإنقاذ المنتخب نابولي يصدر بيانا ناريا بعد موقف لوكاكو لوكاكو يوضح موقفه من الغياب عن نابولي بدون إذن

وأضاف "هناك عام متبقي لي في عقدي مع نابولي، وفي نهاية الموسم سأجلس مع الرئيس لمناقشة الأمر".

وأكمل "الإيمان بتحقيق الدوري؟ الأمر لا يتعلق بالإيمان فقط، علينا أن نكون واقعيين، يجب ألا نخطئ أبدا ونأمل يتعثر إنتر، لكن أرى أن ذلك صعب للغاية نظرا لما يقدمه إنتر".

وأتم "إنتر يسير بمعدل نقاط مرتفع ويستحق أن يكون في صدارة الترتيب".

وتستمر صحوة نابولي في الكالتشيو بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا.

وتستمر صحوة نابولي في الكالتشيو بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا.

وانتصر نابولي على هيلاس فيرونا وتورينو وليتشي وكالياري والآن الروسونيري.

وخسر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لصالح نابولي، إذ توقف رصيده عند النقطة 63، بينما ارتفع رصيد فريق الجنوب للنقطة 65.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 72 نقطة.

ميلان نابولي إنتر إيطاليا أنطونيو كونتي
نرشح لكم
فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل مؤتمر رايا: لم أشعر بالإحباط لمشاركة كيبا بدلا مني أمام ساوثامبتون مؤتمر أرتيتا: حصلت على معلومات من جيوكيرس عن سبورتنج لشبونة انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) ميلان تقرير: ليفربول يقترب من التوصل لتجديد تعاقد كوناتي
أخر الأخبار
أمير مرتضي: عرضنا لـ إمام عاشور كان أعلى من الأهلي حاليا.. ولم يطلب العودة لـ الزمالك 19 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة مدافع أهلي جدة أمام الفيحاء 32 دقيقة | سعودي في الجول
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة نيوم 43 دقيقة | سعودي في الجول
فرانكفورت يعلن رحيل لاعبه السوري 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مانشستر يونايتد يمدد عقد هاري ماجواير ساعة | الدوري الإنجليزي
كونتي: لو كنت رئيس الاتحاد لوضعت اسمي لتدريب إيطاليا.. وإنتر يستحق الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
كينجسلي كومان يتعافى قبل مواجهة الأخدود ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526695/كونتي-لو-كنت-رئيس-الاتحاد-لوضعت-اسمي-لتدريب-إيطاليا-وإنتر-يستحق-الصدارة