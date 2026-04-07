مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 10:37

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

يفتتح الأهلي مواجهاته في المرحلة النهائية للتتويج بالدوري المصري بمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة أخرى في نفس المرحلة بين سموحة وإنبي.

وعلى الجانب الآخر، تلعب مباراة نارية في دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

ويستضيف سبورتنج لشبونة خصمه أرسنال في مباراة قوية.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون سبورت.

سموحة × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت.

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

سبورتنج لشبونة × أرسنال.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري السعودي

اتحاد جدة × نيوم.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة ثمانية

