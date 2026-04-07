النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب لـ المصري

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الزوراء

كشف عماد النحاس عما سيفعله إذا تولى تدريب المصري وواجه الأهلي خلال الجولات الأخيرة من الدوري.

وقال النحاس عبر إم بي سي مصر: "إذا توليت تدريب المصري وواجهت الأهلي، قد تكون مواجهة التتويج الدوري أو مواجهة لحسم المركز الرابع للمصري وحينها سنلعب بكل قوة لتحقيق الفوز وستحسم المباراة داخل الملعب بشكل طبيعي".

عماد النحاس كان قد أنهى الموسم الماضي كمدرب للأهلي وقاد الفريق للتتويج بالدوري المصري الممتاز.

وخسر المصري من منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المصري استقرت على إقالة الكوكي لسوء النتائج، وعماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي.

وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

ويعد هذا الموسم هو الأول للكوكي مع المصري.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

وعلى الجانب الآخر قاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.

