المندوه: الأقرب هو الحصول على أرض بديلة ولكن.. وهناك مكافآت استثنائية للفريق

شدد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الاتجاه الأقرب هو الحصول على أرض بديلة.

وقال المندوه عبر قناة النهار: "نشاهد العديد من الأراضي في هذه الفترة كأرض بديله، لكن ما زال هناك أمل في الحصول على الأرض السابقة لكننا نتحدث عن كافة السيناريوهات".

وأضاف "الأقرب هو الحصول على أرض بديلة، لكن لدينا أمل في أن نحصل على الأرض الخاصة بنا، ونبحث أيضا عن أراضي أخرى من الممكن أن تكون خارج القاهرة".

وأكمل "استمتعنا بمباراة المصري في المدرجات، وتحدثنا عن المكافآت الخاصة باللاعبين، اتفقنا مع جون إدوارد أن هناك مكافآت استثنائية".

وواصل "أقول للجماهير إن هناك مخرج دائما لكل أزمة يمر بها النادي، هناك مجلس وكثير من المسؤولين يعملون من أجل حل هذه المشاكل".

وأتم "أدعو جميع الزمالكاوية أن تتوافد إلى تطبيق نادي الزمالك ودعمه ليس بالتبرع انما بالمشاركة في كل ما يخص النادي ومساندة الفريق".

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق موعد إطلاق تطبيق زملكاوي الخاص بمشجعين النادي.

وأشار الزمالك إلى أن التطبيق سينطلق بداية من اليوم الثلاثاء وسيحمل اسم "زملكاوي" وشعار النادي.

وجاء بيان الزمالك بالكامل كالتالي:

يحذر نادي الزمالك من انتشار العديد من التطبيقات خلال الساعات الماضية، التي تحمل اسم وشعار النادي باعتباره التطبيق الرسمي المزمع انطلاقه في الساعات المقبلة باسم نادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن كل التطبيقات المنتشرة في الساعات الماضية ليس لها علاقة بنادي الزمالك على الإطلاق. ويعلن نادي الزمالك اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد من يستخدم اسم النادي للترويج لأي تطبيقات ليس لها علاقة بالقلعة البيضاء. وسيحمل التطبيق الخاص بنادي الزمالك اسم "زملكاوي" وشعار النادي، ومن المقرر أن ينطلق بشكل رسمي غدًا الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، وسيكون باسم ZAMALKAWY عبر نظام iOS، وZAMALKAWY عبر نظام أندرويد.

ويحذر نادي الزمالك من التطبيقات التي تدعي بأنها التطبيق الرسمي للنادي وسيتم ملاحقتها قانونيًا في ظل انتشار أكثر من تطبيق يحمل اسم النادي لاستغلال الزمالك من أجل الربح. كما يؤكد نادي الزمالك رفضه التام لأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ويحذر من استخدام اسمه أو شعاره دون إذن رسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.