كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي

وجه سيف عابد لاعب فريق الأهلي للكرة الطائرة للرجال رسالة للجمهور بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب سيف عابد عبر حسابه: "ليس من العادة أن أنشر صورًا لها أي علاقة بإصابتي، لكن للأسف الإصابات والتعب هما جزء من رحلة أي رياضي يجب أن يمر بها، كما شهد ذلك الحاضرون وعاشوه".

وأضاف "أنا راضٍ، والحمد لله، ومتأكد أن الله لا يختبر أحدًا بامتحانات صعبة إلا إذا علم أنه قادر على تجاوزها".

وأتم "وأصبح متأكدًا الآن أن هذه الرحلة ستجعلني أقوى، لأن البداية في هذا الاختبار لم تكن سهلة. إن شاء الله، ستكون لنا عودة قريبًا، والحمد لله دائمًا وأبدًا".

وتعرض سيف عابد لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري.

وحسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على فريق الزمالك.

وبذلك يتوج الأهلي بثالث ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري.