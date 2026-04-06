الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب

فاز نابولي على منافسه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو بوليتانو هدف نابولي الوحيد.

وتستمر صحوة نابولي في الكالتشيو بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا.

وانتصر نابولي على هيلاس فيرونا وتورينو وليتشي وكالياري والآن الروسونيري.

ولم تستمر عودة ميلان للانتصارات إذ عقب الخسارة من لاتسيو تغلب على تورينو ثم سقط أمام نابولي، ولذلك دخل في سلسلة من تذبذب النتائج.

وخسر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لصالح نابولي، إذ توقف رصيده عند النقطة 63، بينما ارتفع رصيد فريق الجنوب للنقطة 65.

وصف المباراة

ظهرت المباراة توازنة بين الفريقين منذ البداية، إلا أن نابولي كان أخطر على مرمى ميلان.

في الدقيقة 23 سدد ليوناردو سبيناتزولا كرة مقوسة رائعة إلا أنها ذهبت أعلى المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 35 أنقذ ستراهينيا بافلوفيتش من انفراد بمنعه تسديدة من جيوفاني.

وفي الدقيقة 51 سدد جيوفاني كرة صاروخية تصدى لها مايك مانيان ببراعة.

وأحرز بوليتانو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ نابولي على مرماه حتى حصل على نقاط المباراة.

