الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

ماتيو بوليتانو - نابولي

فاز نابولي على منافسه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو بوليتانو هدف نابولي الوحيد.

وتستمر صحوة نابولي في الكالتشيو بتحقيقه الانتصار الخامس تواليا.

أخبار متعلقة:
رئيس نابولي: تقليص الدوري الإيطالي إلى 16 فريقا حل لإنقاذ المنتخب نابولي يصدر بيانا ناريا بعد موقف لوكاكو لوكاكو يوضح موقفه من الغياب عن نابولي بدون إذن دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه

وانتصر نابولي على هيلاس فيرونا وتورينو وليتشي وكالياري والآن الروسونيري.

ولم تستمر عودة ميلان للانتصارات إذ عقب الخسارة من لاتسيو تغلب على تورينو ثم سقط أمام نابولي، ولذلك دخل في سلسلة من تذبذب النتائج.

وخسر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لصالح نابولي، إذ توقف رصيده عند النقطة 63، بينما ارتفع رصيد فريق الجنوب للنقطة 65.

وصف المباراة

ظهرت المباراة توازنة بين الفريقين منذ البداية، إلا أن نابولي كان أخطر على مرمى ميلان.

في الدقيقة 23 سدد ليوناردو سبيناتزولا كرة مقوسة رائعة إلا أنها ذهبت أعلى المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 35 أنقذ ستراهينيا بافلوفيتش من انفراد بمنعه تسديدة من جيوفاني.

وفي الدقيقة 51 سدد جيوفاني كرة صاروخية تصدى لها مايك مانيان ببراعة.

وأحرز بوليتانو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 79 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ نابولي على مرماه حتى حصل على نقاط المباراة.

نرشح لكم
شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل مؤتمر رايا: لم أشعر بالإحباط لمشاركة كيبا بدلا مني أمام ساوثامبتون مؤتمر أرتيتا: حصلت على معلومات من جيوكيرس عن سبورتنج لشبونة انتهت الدوري الإيطالي - نابولي (1)-(0) ميلان تقرير: ليفربول يقترب من التوصل لتجديد تعاقد كوناتي سكاي: مانشستر سيتي يمتلك خطة لتعويض رحيل بيرناردو سيلفا التشكيل – دي بروين في وسط نابولي.. ونكونكو يقود هجوم ميلان سكاي تكشف سبب استبعاد هويلوند من مواجهة ميلان
النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب لـ المصري ساعة | الدوري المصري
المندوه: الأقرب هو الحصول على أرض بديلة ولكن.. وهناك مكافآت استثنائية للفريق ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي ساعة | كرة طائرة
مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته 2 ساعة | الدوري المصري
إسلام عيسى: شعرت بالمسؤولية وأنا ألعب باسم بلدي 2 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – المصري يتفق مع الكوكي على رحيله.. والنحاس يقترب من خلافته 2 ساعة | الدوري المصري
كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
