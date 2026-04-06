إسلام عيسى: شعرت بالمسؤولية وأنا ألعب باسم بلدي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

يرى إسلام عيسى أن الأسماء لا تشكل الفارق في المباريات ولكن فقط التحضير للمباريات.

وشارك إسلام عيسى مع منتخب مصر في مواجهتي السعودية وإسبانيا وسجل هدفا خلال فوز مصر على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال عيسى عبر قناة أون سبورت: "المباراتان الذين شاركت فيهما مع منتخب مصر كانوا بمثابة التحدي بالنسبة لي، وشعرت بالمسؤولية لأنني لعبت باسم بلدي".

أخبار متعلقة:
رسالة شكر من إسلام عيسى الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية جوهر نبيل: وزارة الرياضة ستقدم الدعم الكامل لإسلام عيسى إصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي

وواصل "حسام حسن أخبرني عقب مباراة السعودية بأنني لم أقدم أي شيء بعد وهذا جعلني أرغب في تقديم أكثر مما قدمته والحمد لله لم أقصر".

وأضاف "كل الاحترام للأسماء التي لعبنا ضدها خلال مواجهة إسبانيا، ولكن في النهاية هم 11 لاعبا ونحن كذلك، وما يشكل الفارق هو الاستعداد والتحضير للمباريات ونحن حضرنا كثيرا وتعبنا خلال المعسكر الماضي وكنا مصرين على تقديم شيء جيد".

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إسبانيا بعد تدخل مع فيرمين لوبيز.

نرشح لكم
بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح
النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب لـ المصري ساعة | الدوري المصري
المندوه: الأقرب هو الحصول على أرض بديلة ولكن.. وهناك مكافآت استثنائية للفريق ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي ساعة | كرة طائرة
الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب ساعة | الكرة الأوروبية
مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – المصري يتفق مع الكوكي على رحيله.. والنحاس يقترب من خلافته 2 ساعة | الدوري المصري
كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
