إسلام عيسى: شعرت بالمسؤولية وأنا ألعب باسم بلدي

يرى إسلام عيسى أن الأسماء لا تشكل الفارق في المباريات ولكن فقط التحضير للمباريات.

إسلام عيسى النادي : سيراميكا كليوباترا مصر

وشارك إسلام عيسى مع منتخب مصر في مواجهتي السعودية وإسبانيا وسجل هدفا خلال فوز مصر على السعودية بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال عيسى عبر قناة أون سبورت: "المباراتان الذين شاركت فيهما مع منتخب مصر كانوا بمثابة التحدي بالنسبة لي، وشعرت بالمسؤولية لأنني لعبت باسم بلدي".

وواصل "حسام حسن أخبرني عقب مباراة السعودية بأنني لم أقدم أي شيء بعد وهذا جعلني أرغب في تقديم أكثر مما قدمته والحمد لله لم أقصر".

وأضاف "كل الاحترام للأسماء التي لعبنا ضدها خلال مواجهة إسبانيا، ولكن في النهاية هم 11 لاعبا ونحن كذلك، وما يشكل الفارق هو الاستعداد والتحضير للمباريات ونحن حضرنا كثيرا وتعبنا خلال المعسكر الماضي وكنا مصرين على تقديم شيء جيد".

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إسبانيا بعد تدخل مع فيرمين لوبيز.