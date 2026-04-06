خبر في الجول – المصري يتفق مع الكوكي على رحيله.. والنحاس يقترب من خلافته

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 22:54

كتب : عمرو نبيل

عماد النحاس - الزوراء

استقر النادي المصري على إقالة التونسي نبيل الكوكي مدرب الفريق لسوء النتائج.

وخسر المصري من منافسه الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المصري استقرت على إقالة الكوكي لسوء النتائج، وعماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي.

أخبار متعلقة:
وخرج الفريق البورسعيدي من بطولة الكونفدرالية بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل في مصر بهدف لكل فريق، وتكرار النتيجة لكن دون أهداف في الإياب.

ويعد هذا الموسم هو الأول للكوكي مع المصري.

وكان المصري قد خسر من زد في كأس مصر بركلات الترجيح 5-4 من دور الـ 16.

ولم يتبق للفريق سوى كأس عاصمة مصر للمنافسة عليه بعد تخطي الجونة بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب في دور ربع النهائي.

ورحل النحاس عن تدريب الزوراء العراقي بعد فسخ التعاقد مع الفريق بالتراضي.

وقاد الكوكي فريقه في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

وعلى الجانب الآخر قاد النحاس الفريق العراقي في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي.

نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526685/خبر-في-الجول-المصري-يتفق-مع-الكوكي-على-رحيله-والنحاس-يقترب-من-خلافته