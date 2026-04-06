كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

احتفال يوشوا كيميتش بهدفه ضد أرسنال

يرى جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه مع ريال مدريد هما الأفضل في العالم.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبأ.

وقال كيميتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بشكل عام، نريد فرض أسلوبنا على كل مباراة، ريال مدريد لديه طريقة فريدة ويمكنهم خلق الخطورة في أي موقع، وسيكون من المهم أن نجلب نقاط قوطتنا على أرض الملعب وبالطبع سنتأقلم على طريقة لعبهم".

عندما واجهنا ريال مدريد في 2024، بمباراة الذهاب كان بإمكاننا أن نقوم أفضل، ولكن في الإياب كنا أفضل بالفعل وتقدمنا بهدف رائع ولكننا استقبلنا مرتين وخسرنا، هذه المرة لا نعاني من إصابات".

وتابع "هاري كين مهم جدا لنا هذا واضح، هو عامل مهم لأنه مهاجم رائع، وسيكون من المهم تواجده في الملعب ليساهم كقائد في قوتنا غدا".

وأردف "بالنسبة لي، ريال مدريد وبايرن ميونيخ هما أقوى فريقين في العالم، ولذلك تلك المواجهة دائما خاصة".

وشدد "خسرنا في كل مباراة واجهنا بها ريال مدريد مؤخرا ولكن كانت دائما الظروف مختلفة، غدا لن يتم تحديد المتأهل وسيكون علينا انتظار مباراة الإياب ونحن نتطلع لتلك المباراة".

وأضاف "كلنا نشعر أن مباراة ربع النهائي ضد ريال مدريد هي مباراة خاصة، نحن متحمسون جدا لها، كنت هنا مرة وأنا طفل ونظرت إلى الملعب ولم تكن هناك حتى مباراة، ومنذ ذلك الوقت رأيت كم أن سانتياجو برنابيو ضخم، هذا شيء لا تعيشه كل يوم، أنت تدرب كل يوم من أجل لحظات كهذه، أتمنى ان نقدم اداء جيد غدا".

وأردف "مبابي لاعب يمكنه مساعدة أي فريق، هو رائع كجودة فردية، هو هقائد فرنا وحسم الكثير من المباريات هذا الموسم، هو سلاح، لقد لعبت ضده عدة مرات وأعرف ما أتوقعه منه".

وأتم "مواجهة فينيسيوس؟ الأمر ليس مواجهة فردية بيني وبين فينيسيوس، نريد حل كل الأمور بشكل جماعي، نعرف أن ريال مدريد يملك جودة كبيرة كفريق ونحترم لاعبيهم، ولكن من المهم أن نجلب قوتنا لأرض الملعب".

