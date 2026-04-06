مؤتمر كومباني: كين لم يفقد إيقاع اللعب.. ونستعد لمواجهة أفضل نسخة من ريال مدريد

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

فينسينت كومباني - بايرن ميونيخ

يرى فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أن هاري كين لم يفقد إيقاع اللعب.

فينسينت كومباني

النادي : بايرن ميونيخ

ريال مدريد

ويستعد بايرن موينيخ لمواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك العديد من العوامل في مباراة الغد لكن الأهم هو أن نحصل على الفرصة الأولى، لدينا خبرة كبيرة في هذا النوع من المباريات كفريق، ومن هنا نحترم أهمية التكتيك والتفاصيل ويجب أن نستعد لمواجهة أفضل نسخة من ريال مدريد، تلك التي هزمت مانشستر سيتي، إنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا، وما زالوا كذلك، وقد تكون هذه أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في هذه البطولة، إنها دافع لنا ونريد الفوز بالمباراة".

أخبار متعلقة:
وواصل "على الرغم من أن كين لم يتدرب على أرض الملعب خلال هذه الفترة، فقد مر بالمرحلة الثانية من التعافي وخلال هذا الوقت تدرب كثيرا ولا أعتقد أنه فقط إيقاعه لكن سنرى ما سيحدث غدا، هو موجود هنا وهذا أمر إيجابي جدا، الجميع موجودين باستنثاء أولريش".

وأكمل "ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين المعرضين للإيقاف، ولكن من المهم أن نركز على الأداء فقط، ولكن إذا لعبنا بتلك الكثافة قد نحصل على بطاقات صفراء، ولكن هذا ليس جزء من خطة اللعب، هذا شيء تقبله ببساطة".

وتابع "معنى الفشل في الرياضة؟ من الصعب الإجابة على ذلك، يمكنني استخدام عبارة تقليدية، لكن عليك أن تحيط نفسك بأشخاص جيديت في الأوقات الصعبة، لأنهم يستطيعون مساعدتك، في عالم مثالي تدرك أن الجميع يخطئون في مرحلة ما وأن ما تفعله هو جزء من الحياة وأن الحياة دائما تستمر، يجب أن تمتلك عقلية الاعتماد على الآخرين".

وأضاف "هل ريال مدريد أفضل مع فينيسيوس ومبابي؟ هذا ليس شأني، صدقوني، إذا رأيتم المؤتمر الصحفي في ميونيخ ستعرفون أنني ناقشت العديد من المواضيع الساخنة، لما إذا يأتي الإزعاج إلى هنا، كل ما يمكنني قوله هو أن كلاهما رائع وما بعد ذلك هو شأن ريال مدريد".

وأتم "لن أقول من سيبدأ المباراة، لكن بخصوص لويس دياز أريد أن أكرر أن لديه الكثير من الأشياء في أسلوب لعبه، وهي أمور أريدها بشدة للفريق، لديه قدرات مذهلة في المراوغة والتسجيل وصناعة الأهداف، لكن أكثر ما يعجبني هي عقليته، هذا هو الجانب الذي أحبه للفريق".

ريال مدريد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا فينسينت كومباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526678/مؤتمر-كومباني-كين-لم-يفقد-إيقاع-اللعب-ونستعد-لمواجهة-أفضل-نسخة-من-ريال-مدريد