الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية بسبب نشر خبر غير صحيح عن وليد صلاح الدين
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 21:20
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد المواقع الالكترونية بسبب نشر أخبار غير صحيحة عن النادي.
وليد صلاح الدين
النادي :
وكشف الأهلي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الموقع بسبب نشر خبر عن تقدم وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي باستقالته وهو خبر غير صحيح.
وجاء إجراء الأهلي قبل ساعات قليلة من مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.
وتولى وليد صلاح الدين منصب مدير الكرة في الأهلي منذ قدوم الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق كمدير فني.
ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
