مؤتمر أرتيتا: حصلت على معلومات من جيوكيرس عن سبورتنج لشبونة
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 21:16
كتب : FilGoal
شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أنه حصل على بعض المعلومات من لاعبه فيكتور جيوكيريس حول سبورتنج لشبونة.
ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه سبورتنج لشبونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب الإسباني عبر المؤتمر الصحفي: "يورين تيمبر وبوكايو ساكا يغيبان عن مباراة سبورتنج لشبونة بسبب الإصابة".
وأضاف "جابرييل وديكلان رايس ولياندرو تروسارد متاحين للمشاركة في المباراة".
وأكمل "تستطيعوا أن تتخيلوا ماذا تعني المباراة بالنسبة لفيكتور جيوكيريس".
وأتم "تحدثت مع جيوكيريس عن سبورتنج لشبونة للحصول على المزيد من المعلومات عنهم يمكننا استخدامها لصالحنا، سجلهم على أرضه مذهل".
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 15 أبريل.
