بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. إيسكو يعود لتدريبات ريال بيتيس
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:51
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن عودة إيسكو لاعب ريال بيتيس لتدريبات الفريق.
إيسكو
النادي : ريال بيتيس
ونشر بيتيس مقطع فيديو لإيسكو وهو يشارك في التدربات لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر.
ويستهدف اللاعب العودة للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي.
وكان إيسكو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة بيتيس ضد أوتريخت في الدوري الأوروبي بعد اصطدامه بزميله سفيان أمرابط.
ولم يشارك إيسكو سوى في مباراتين منذ بداية الموسم الحالي وصنع هدفا.
وشارك إيسكو للمرة الأخيرة ضد أوتريخت يوم 27 نوفمبر الماضي في بطولة الدوري الأوروبي.
نرشح لكم
