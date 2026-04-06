مدرب سانتوس: نيمار يعاني من إصابة في الركبة

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:23

كتب : FilGoal

كشف كوكا المدير الفني لسانتوس إصابة نيمار لاعب الفريق في الركبة.

ويستعد سانتوس لمواجهة خصمه كوينكا الإكوادوري في افتتاح دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا.

وقال كوكا خلال مؤتمر صحفي: "نيمار لن يلعب مباراتنا أمام كوينكا بسبب إصابة تعرض لها في الركبة".

وأتم "اللاعب غاب عن التدريبات 4-5 أيام، ويعمل بشكل جاد للتعافي من الإصابة".

وكان نيمار قاد فريقه للفوز على ريمو بنتيجة 2-0 في الجولة 7 من الدوري البرازيلي.

ونشبت مشادة بين نيمار ولاعب ريمو وبسببها أشهر الحكم بطاقة صفراء لكليهما.

وقال نيمار في حواره عبر نهاية المباراة: "هذه البطاقة الصفراء ظالمة. تعرضت لتدخل عنيف في نهاية المباراة، دون داعٍ. لم يكن الأول، بل الثالث أو الرابع".

وأضاف "ذهبت للاحتجاج، فحصلت على بطاقة صفراء. هذا هو سافيو (الحكم)، استيقظ وهو يعاني من أثار الدورة الشهرية ودخل الملعب بتلك الحالة. يريد أن يكون نجم المباراة، إنه لا يحترم اللاعبين بشكل كبير، لا يتحدث، ولا يناقش الأمور، إنه من النوع الذي يُملي مجريات اللعب، ويريد السيطرة على كل شيء. عليه أن يتعلم كيف يُدير ذلك. إنه أمرٌ مُهين".

واستخدم نيمار مصطلحا وصفه العديد بالمقزز والمهين خاصة للسيدات ويعد تحيزا جنسيا.

ونقلت صحيفة "ذا صن" من وسائل إعلام برازيلية أن نيمار يواجه عقوبة ربما تصل لإيقاف 12 مباراة.

