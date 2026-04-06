الزمالك يكشف عن موعد انطلاق تطبيق النادي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:20

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك موعد إطلاق تطبيق زملكاوي الخاص بمشجعين النادي.

وأشار الزمالك إلى أن التطبيق سينطلق بداية من غدا الثلاثاء وسيحمل اسم "زملكاوي" وشعار النادي.

وجاء بيان الزمالك بالكامل كالتالي:

يحذر نادي الزمالك من انتشار العديد من التطبيقات خلال الساعات الماضية، التي تحمل اسم وشعار النادي باعتباره التطبيق الرسمي المزمع انطلاقه في الساعات المقبلة باسم نادي الزمالك.

ويؤكد النادي أن كل التطبيقات المنتشرة في الساعات الماضية ليس لها علاقة بنادي الزمالك على الإطلاق. ويعلن نادي الزمالك اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد من يستخدم اسم النادي للترويج لأي تطبيقات ليس لها علاقة بالقلعة البيضاء. وسيحمل التطبيق الخاص بنادي الزمالك اسم "زملكاوي" وشعار النادي، ومن المقرر أن ينطلق بشكل رسمي غدًا الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، وسيكون باسم ZAMALKAWY عبر نظام iOS، وZAMALKAWY عبر نظام أندرويد.

ويحذر نادي الزمالك من التطبيقات التي تدعي بأنها التطبيق الرسمي للنادي وسيتم ملاحقتها قانونيًا في ظل انتشار أكثر من تطبيق يحمل اسم النادي لاستغلال الزمالك من أجل الربح. كما يؤكد نادي الزمالك رفضه التام لأي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ويحذر من استخدام اسمه أو شعاره دون إذن رسمي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

الزمالك تطبيق زملكاوي
