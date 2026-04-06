بتواجد ثنائي التحليل المصري.. الاتحاد يتأهل في كأس ليبيا
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:19
كتب : FilGoal
تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس ليبيا وذلك بعد الفوز على أبو سليم بنتيجة 4-1
وتعد هذه المباراة هي الأولى للجهاز الفني الجديد للاتحاد الليبي بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.
ويضم الجهاز الفني للاتحاد الليبي، الثنائي المصري محمد علاء وسعيد النحاس ضمن فريق التحليل.
وكان محمد علاء يعمل كمحلل أداء في الزمالك، وسعيد النحاس في الأهلي.
وفي الدوري الليبي يحتل الاتحاد المركز الأول في المجموعة الثانية للدوري الليبي برصيد 32 نقطة، بعد خوض 12 جولة ويتبقى له 6 مباريات.
ويقام الدوري الليبي بـ4 مجموعات تضم كل مجموعة 12 فريقا، يتأهل أول 3 فرق منها إلى المرحلة النهائية التي تضم 12 فريقا يتنافسون على اللقب.
