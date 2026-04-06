بتواجد ثنائي التحليل المصري.. الاتحاد يتأهل في كأس ليبيا

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

تأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس ليبيا وذلك بعد الفوز على أبو سليم بنتيجة 4-1

وتعد هذه المباراة هي الأولى للجهاز الفني الجديد للاتحاد الليبي بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

ويضم الجهاز الفني للاتحاد الليبي، الثنائي المصري محمد علاء وسعيد النحاس ضمن فريق التحليل.

أخبار متعلقة:
سكاي تكشف سبب استبعاد هويلوند من مواجهة ميلان الهلال السوداني يعلن حصوله على رد نهضة بركان على شكواه تقرير: دي زيربي يستهدف صفقة مميزة من الدوري الإيطالي لتدعيم توتنام

وكان محمد علاء يعمل كمحلل أداء في الزمالك، وسعيد النحاس في الأهلي.

وفي الدوري الليبي يحتل الاتحاد المركز الأول في المجموعة الثانية للدوري الليبي برصيد 32 نقطة، بعد خوض 12 جولة ويتبقى له 6 مباريات.

ويقام الدوري الليبي بـ4 مجموعات تضم كل مجموعة 12 فريقا، يتأهل أول 3 فرق منها إلى المرحلة النهائية التي تضم 12 فريقا يتنافسون على اللقب.

نرشح لكم
الهلال السوداني يعلن حصوله على رد نهضة بركان على شكواه منتخب العراق يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم منافس الزمالك – بلوزداد يسحق مستغانم بسباعية في الدوري الجزائري الهلال السوادني يعلن تحديد كاف لجلسة استماع بشأن شكواه ضد نهضة بركان كما كشف في الجول - مصطفى شكشك يعلن انتقاله إلى أهلي طرابلس بشكل نهائي منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين انتهت شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(1) الجزائر.. ضمان التأهل كرة سلة – بقيادة مصرية.. أهلي بنغازي يحسم التأهل في THE BAL
المندوه: الأقرب هو الحصول على أرض بديلة ولكن.. وهناك مكافآت استثنائية للفريق 14 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي 27 دقيقة | كرة طائرة
الصحوة مستمرة.. نابولي يفوز على ميلان ويتخطاه في الترتيب 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته 53 دقيقة | الدوري المصري
إسلام عيسى: شعرت بالمسؤولية وأنا ألعب باسم بلدي ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول – المصري يتفق مع الكوكي على رحيله.. والنحاس يقترب من خلافته ساعة | الدوري المصري
كيميتش: بايرن وريال مدريد هما الأفضل في العالم.. ومبابي أشبه بالسلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
شيرار: غير لطيف رؤية صلاح العظيم يعاني بهذا الشكل ساعة | الكرة الأوروبية
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
