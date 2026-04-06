محمود وفا حكما لمباراة سيراميكا والأهلي

أعلن اتحاد كرة أسماء حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.

ويدير محمود وفا المباراة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حكما رابعا.

ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه هشام القاضي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

في مباراة أخرى بين سموحة وإنبي يديرها محمد الغازي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد زيدان، وأحمد ماجد حكما رابعا.

وعلاء صبري للفيديو ويعاونه أحمد طارق موسى.