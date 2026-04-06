محمود وفا حكما لمباراة سيراميكا والأهلي
الإثنين، 06 أبريل 2026 - 19:37
كتب : محمد جمال
أعلن اتحاد كرة أسماء حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.
ويلعب سيراميكا ضد الأهلي غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب.
ويدير محمود وفا المباراة، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حكما رابعا.
ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه هشام القاضي.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.
في مباراة أخرى بين سموحة وإنبي يديرها محمد الغازي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد زيدان، وأحمد ماجد حكما رابعا.
وعلاء صبري للفيديو ويعاونه أحمد طارق موسى.
نرشح لكم
لا جديد في مجموعة الهبوط.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع بتروجت مصدر من الأهلي لـ في الجول: ما يتردد عى مكافآت استثنائية لمباراة سيراميكا غير صحيح الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها مصدر من المقاولون لـ في الجول: الأهلي يتدرب على ملعبنا قبل مواجهة سيراميكا وكيله لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف عامر حسين: الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيلي.. وتعديل اللائحة سبب أزمة الموسم الماضي مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية