سكاي تكشف سبب استبعاد هويلوند من مواجهة ميلان

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا سبب استبعاد راسموس هويلوند لاعب نابولي من مواجهة ميلان.

ومن المقرر أن يواجه نابولي خصمه ميلان في المباراة التي ستجمعهما الليلة في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكرت الشبكة أن استبعاد راسموس هويلوند من مباراة ميلان جاء بسبب تعرضه لمرض مفاجئ في المعدة.

ويواجه نابولي منافسه ميلان في مباراة حاسمة للفريقين في مشوار سباق الدوري خاصة بعد انتصار إنتر على روما في الجولة ذاتها بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما يحل ميلان ثانيا برصيد 63 نقطة.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 72 نقطة.

ويلعب هويولند مع نابولي على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم قادما من مانشستر يونايتد.

وسجل هويلوند 14 هدفا وصنع 4 آخرين مع فريق الجنوب.