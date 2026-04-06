لا جديد في مجموعة الهبوط.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع بتروجت

في سيناريو مشابه لجميع مباريات مجموعة تجنب الهبوط بالدوري المصري، تعادل كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت بدون أهداف.

التعادل كان هو رقم 11 في مباريات مجموعة الهبوط من أصل 13 مباراة أقيمت.

المباراة كانت سجال بين الفريقين حتى في عدد البطاقات الحمراء، إذ شهد الشوط الأول طرد إسلام عبد النعيم لاعب كهرباء الإسماعيلية ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني تم طرد بدر موسى لاعب بتروجت بالدقيقة 59 بعد تدخل قوي على سيرجي أرناو.

التعادل رفع رصيد بتروجت للنقطة 27 في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط، بينما اترفع رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 18 في المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

وسيلعب كهرباء الإسماعيلية مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري على ملعب هيئة قناة السويس يوم الخميس 9 أبريل، بينما يلعب بتروجت مع ود بنفس اليوم.