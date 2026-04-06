لا جديد في مجموعة الهبوط.. كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع بتروجت

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 19:18

كتب : FilGoal

بتروجت - كهرباء الإسماعيلية

في سيناريو مشابه لجميع مباريات مجموعة تجنب الهبوط بالدوري المصري، تعادل كهرباء الإسماعيلية مع بتروجت بدون أهداف.

التعادل كان هو رقم 11 في مباريات مجموعة الهبوط من أصل 13 مباراة أقيمت.

المباراة كانت سجال بين الفريقين حتى في عدد البطاقات الحمراء، إذ شهد الشوط الأول طرد إسلام عبد النعيم لاعب كهرباء الإسماعيلية ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة السابعة.

أخبار متعلقة:
ميدو مصيلحي: الاستقرار سبب نجاح طائرة بتروجت كرة سلة – قمة محتملة ضد الزمالك؟ الأهلي يهزم بتروجت ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر كأس عاصمة مصر - إنبي يكسر لعنة ربع النهائي برباعية ضد بتروجت كأس عاصمة مصر - الهداف سونكو يقود بتروجت للانتصار على إنبي

وفي الشوط الثاني تم طرد بدر موسى لاعب بتروجت بالدقيقة 59 بعد تدخل قوي على سيرجي أرناو.

التعادل رفع رصيد بتروجت للنقطة 27 في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط، بينما اترفع رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 18 في المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.

وسيلعب كهرباء الإسماعيلية مباراته المقبلة ضد الاتحاد السكندري على ملعب هيئة قناة السويس يوم الخميس 9 أبريل، بينما يلعب بتروجت مع ود بنفس اليوم.

بتروجت كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
محمود وفا حكما لمباراة سيراميكا والأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: ما يتردد عى مكافآت استثنائية لمباراة سيراميكا غير صحيح الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها مصدر من المقاولون لـ في الجول: الأهلي يتدرب على ملعبنا قبل مواجهة سيراميكا وكيله لـ في الجول: غير صحيح رغبة أكرم توفيق في العودة للدوري المصري أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف عامر حسين: الزمالك كان له دورا كبيرا في رحيلي.. وتعديل اللائحة سبب أزمة الموسم الماضي مواعيد مباريات الإثنين 6 أبريل 2026.. مواجهتان في الدوري وقمة إيطالية
أخر الأخبار
محمود وفا حكما لمباراة سيراميكا والأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
سكاي تكشف سبب استبعاد هويلوند من مواجهة ميلان 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: دي زيربي يستهدف صفقة مميزة من الدوري الإيطالي لتدعيم توتنام 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لاستكمال الدوري.. مانشستر يونايتد يعلن قائمة اللاعبين لمعسكر أيرلندا 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يوفنتوس يقدم عرضا لضم برناردو سيلفا ساعة | ميركاتو
ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج ساعة | دوري أبطال أوروبا
القسم الثاني ب – فوز الألومنيوم وتأهله لدورة الترقي ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 مصر تحقق أفضل مركز في تصنيف فيفا منذ 9 سنوات 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا 4 منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين
/articles/526663/لا-جديد-في-مجموعة-الهبوط-كهرباء-الإسماعيلية-يتعادل-مع-بتروجت