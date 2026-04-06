تقرير: يوفنتوس يقدم عرضا لضم برناردو سيلفا

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 18:48

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

قدم نادي يوفنتوس عرضا لضم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي تعاقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن يوفنتوس قدم عقدا لبرناردو سيلفا لضمه مقابل 7-8 ملايين يورو لمدة 3 مواسم.

وذركت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي يحصل على 10 ملايين يورو من مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن سيلفا تلقى عروضا من برشلونة وأندية الدوري السعودي والأمريكي.

وأعلن بيب لينيدرز المدرب المساعد لـ مانشستر سيتي رحيل برناردو سيلفا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وقال لينيدرز خلال المؤتمر الصحفي: "آمل أن يستمتع برناردو سيلفا بالأشهر الأخيرة، يتبقى له 6 أسابيع، وسيحظى بوداعية رائعة وهو يستحق ذلك بالفعل".

وأضاف "لا يمكن على الإطلاق تعويض لاعب بمثل مواصفات برناردو سيلفا، لأنه لاعب فريد بفضل الطريقة التي يتحكم بها في المباراة، وطريقة تحركه واستلام الكرة وقيادة الفريق ورؤية الأمور".

وأردف "لا يمكنك البحث عن بديل للاعب بمثله، سنحتاج للبحث عن لاعب يتطور مع الفريق ومناسب لتشكيل الفريق".

وانضم برناردو إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في صيف 2017.

ولعب برنارد سيلفا 449 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 76 هدفا، وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج سيلفا مع مانشستر سيتي ببطولات، الدوري الإنجليزي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة لكل بطولة.

و5 بطولات لكأس الرابطة، وبطولتين لكأس الاتحاد الإنجليزي، و3 ألقاب لبطولة درع المجتمع.

