ماركا: تشيفيرين سيتواجد في سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ نهاية أزمة سوبر ليج

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن نية ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي "يويفا" لحضور مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفقا لماركا فإن تشيفيرين سيحضر المباراة في ملعب سانتياجو برنابيو لأول مرة منذ مشكلة بطولة السوبر ليج.

ريال مدريد كان قد أعلن خلال الفترة الماضية نهاية مشكلة السوبر ليج مع يويفا بعد التوصل لاتفاق يفيد الطرفين.

ومن المقرر أن يجلس تشيفيرين بجوار فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال المباراة في المدرجات.

وكان ريال مدريد آخر من تبقى في بطولة سوبر ليج بعد انسحاب برشلونة ويوفنتوس من قبله، وبالنهاية توصل ريال مدريد لاتفاق مع يويفا أنهى جميع الخلافات.

بطولة سوبر ليج كانت بطولة مقترحة ليشارك فيها كبار أندية أوروبا بشكل سنوي بدلا من دوري أبطال أوروبا، وكان من المفترض أن تقام المبارو بنظام الدوري وبالنقاط.

