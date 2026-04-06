القسم الثاني ب – فوز الألومنيوم وتأهله لدورة الترقي

انتهت مباريات الجولة 23 من دوري القسم الثاني ب، والتي شهدت الكثير من النتائج المثيرة.

وفازت فرق الأقصر وسوهاج والنصر للتعدين والألومنيوم والفيوم.

وبذلك ضمن الألومنيوم تواجده في دورة الترقي التي تؤهل لدوري المحترفين.

وجاءت نتائج مباريات المجموعة الأولى كالآتي:

مكادي 1-3 التعدين

طهطا 0-1 الأقصر

المدينة المنورة 1-2 سوهاج

إدفو 0-1 الألومنيوم

قفط 2-1 الشبال المسلمين بقنا

المراغة 0-2 قوص

مركز شباب سوهاج 2-0 البداري

وجاءت نتائج المجموعة الثانية كالآتي:

الفيوم 2-0 سيلا (فوز اعتباري)

نجوم مصر 1-0 الإعلاميين

جولدن جيت 1-0 ملوي

مصر للمقاصة 2-0 بني مزار

المنيا 2-1 تليفونات بني سويف

كسكادا 2-2 تيم إف سي

وبذلك يكون ترتيب المجموعة الأولى للصعيد كالآتي:

1- الألومنيوم 60 نقطة

2- النصر للتعدين 49 نقطة

3- سوهاج 48 نقطة

4- طهطا 47 نقطة

5- المدينة المنورة 37 نقطة

6- مكادي 31 نقطة

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية في الصعيد كالآتي:

1- تيم إف سي 49 نقطة

2- المنيا 49 نقطة

3- المقاصة 43 نقطة

4- جولدن جيت 43 نقطة

5- الإعلاميين 40 نقطة

6- كسكادا 38 نقطة