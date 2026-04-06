القسم الثاني ب – فوز الألومنيوم وتأهله لدورة الترقي

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 18:37

كتب : رضا السنباطي

فريق الأولمنيوم

انتهت مباريات الجولة 23 من دوري القسم الثاني ب، والتي شهدت الكثير من النتائج المثيرة.

وفازت فرق الأقصر وسوهاج والنصر للتعدين والألومنيوم والفيوم.

وبذلك ضمن الألومنيوم تواجده في دورة الترقي التي تؤهل لدوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها

وجاءت نتائج مباريات المجموعة الأولى كالآتي:

مكادي 1-3 التعدين

طهطا 0-1 الأقصر

المدينة المنورة 1-2 سوهاج

إدفو 0-1 الألومنيوم

قفط 2-1 الشبال المسلمين بقنا

المراغة 0-2 قوص

مركز شباب سوهاج 2-0 البداري

وجاءت نتائج المجموعة الثانية كالآتي:

الفيوم 2-0 سيلا (فوز اعتباري)

نجوم مصر 1-0 الإعلاميين

جولدن جيت 1-0 ملوي

مصر للمقاصة 2-0 بني مزار

المنيا 2-1 تليفونات بني سويف

كسكادا 2-2 تيم إف سي

وبذلك يكون ترتيب المجموعة الأولى للصعيد كالآتي:

1- الألومنيوم 60 نقطة

2- النصر للتعدين 49 نقطة

3- سوهاج 48 نقطة

4- طهطا 47 نقطة

5- المدينة المنورة 37 نقطة

6- مكادي 31 نقطة

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية في الصعيد كالآتي:

1- تيم إف سي 49 نقطة

2- المنيا 49 نقطة

3- المقاصة 43 نقطة

4- جولدن جيت 43 نقطة

5- الإعلاميين 40 نقطة

6- كسكادا 38 نقطة

الفيوم دوري القسم الثاني ب
نرشح لكم
أبو قير للأسمدة لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة برقابة المباريات حفاظا على اللعب النظيف عبد الناصر محمد لـ في الجول: صعودي للدوري مع القناة جاء تعويضا لمحاولات عديدة سابقة دوري المحترفين - فوز أبو قير وتعادل بترول أسيوط يشعل صراع التأهل للممتاز مواعيد مباريات الخميس 2 أبريل- مصر أمام ليبيا في شمال إفريقيا للناشئين.. ودوري المحترفين الدرجة الثانية – لترشيد الكهرباء.. تعديل مواعيد مباريات الدوري القسم الثاني ب - حليم لـ في الجول: سأتواجد مع بدران أمام منتخب السويس رغم الإصابة دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط.. وأبو قير يحقق الفوز الأول مع أمير عزمي الأجنبي الثاني في دوري المحترفين.. المغربي مراد عزام يتولى تدريب راية
