بايرن ميونيخ: مشاركة كين أمام ريال مدريد في يد كومباني

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

أوضح ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ أن مشاركة هاري كين أمام ريال مدريد في يد فينسينت كومباني مدرب الفريق.

ويستضيف ريال مدريد في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إيبرل للصحفيين: "هاري كين فعل كل ما بوسعه ليكون جزءا من المباراة، بل وشارك حتى في الحصة التدريبية الأخيرة، سواء بدأ أمام ريال مدريد أساسيًا أم لا، فهذا قرار كومباني، لكنه موجود ويشعر بحالة جيدة".

وأضاف "ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ لها أهمية خاصة، أنهما الفريقان الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا بما في ذلك كأس أوروبا، اللاعبون وضعوا أنفسهم في موقف يمكننا من الذهاب إلى هناك بثقة مع التحلي بالتواضع اللازم".

وأتم "الأمر يتعلق ببساطة بتقديم أفضل ما لدينا، استحققنا هذه الثقة".

هاري كين بايرن ميونيخ ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
/articles/526658/بايرن-ميونيخ-مشاركة-كين-أمام-ريال-مدريد-في-يد-كومباني