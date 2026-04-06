مصدر من الأهلي لـ في الجول: ما يتردد عى مكافآت استثنائية لمباراة سيراميكا غير صحيح

أوضح النادي الأهلي حقيقة تحديد مكافآت استثنائية للاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا ومرحلة حسم اللقب في الدوري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "ما يتردد عن تحديد مكافآت استثنائية للاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا غير حقيقي، الفريق له لائحة مكافآت وعقوبات للمرحلة المتبقية من الدوري لكنها غير معلنة".

وأضاف "أيضا ما يثار عن مناقشة اللاعبين الكبار مع مسؤولي النادي آلية توزيع المكافآت غير صحيح".

وشدد "الجميع منشغل فقط بالفوز في المباريات المتبقية من الدوري والحصول على اللقب".

وأتم تصريحاته "النادي لا يركز مع هذه الأخبار لكنه ينظر إليها على أنها مقصود بها التأثير على علاقة الجمهور مع الفريق".

ويلعب الأهلي غدا الثلاثاء، ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة حسم لقب الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.