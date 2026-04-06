الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 17:54

كتب : حسام نور الدين

أعلن النادي الأهلي إصابة بلال عطية لاعب الفريق أثناء مباراة طلائع الجيش.

وأوضح الأهلي أن اللاعب تعرض لإصابة في الركبة بعد اصطدامه مع أحد لاعبي طلائع الجيش في الدقائق الأولى من اللقاء.

وانتقل اللاعب إلى المستشفى لإجراء إشاعة للوقوف على حجم الإصابة.

وأقيمت مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكان سيد عامر وكيل أعمال اللاعب قد كشف في وقت سابق لقناة إم بي سي مصر 2: "راسينج سانتاندير تابع بلال عطية خلال تواجده مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم الماضي".

وأضاف "المفاوضات بدأت مع الأهلي عن طريق سيد عبد الحفيظ والنادي وضع شروطه، راسينج وافق على هذه الشروط".

وأكمل "صفقة انتقال بلال عطية إلى راسينج عبارة عن إعارة سنتين مجانية مع بند إمكانية الشراء".

وأوضح "شروط الأهلي كانت طبيعية مثل الحصول على مكافأة حال مشاركة بلال عطية في عدد دقائق معينة وهكذا".

وأكمل "رتوش بسيطة تفصل توقيع العقود بين الناديين".

وأتم "تجديد عقد اللاعب مع الأهلي قبل الرحيل؟ لا أستطيع الحديث في هذه التفاصيل".

وكان عطية قريبا من الانتقال لراسينج سانتاندير في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.

