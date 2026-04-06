بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة

وصلت بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة إلى القاهرة، عصر اليوم الإثنين، بعد خوض تصفيات شمال إفريقيا، والتي أقيمت في ليبيا.

وحصد منتخب 2009 بطاقة العبور إلى كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخبي المغرب والجزائر.

وأقيمت بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بمشاركة 5 منتخبات وهم مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، لتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة لكأس الأمم.

وحقق المنتخب المصري الفوز في المواجهة الافتتاحية أمام تونس بهدف نظيف، قبل الخسارة أمام المغرب 2-1، ثم الفوز أمام ليبيا بالنتيجة ذاتها 2-1 ليضمن التأهل إلى كأس الأمم.

وفي الجولة الأخيرة خسر المنتخب أمام الجزائر بهدف نظيف.

وبالتالي جاء الترتيب على النحو التالي:

المغرب 12 نقطة

الجزائر 7 نقاط

مصر 6 نقاط

تونس 4 نقاط

ليبيا 0 نقاط

وتستضيف المغرب كأس الأمم للناشئين خلال الفترة من 25 أبريل حتى 15 مايو 2026.

وتأهل 16 منتخبا لكأس الأمم للناشئين، وهم مصر - المغرب - الجزائر - مالي - جنوب إفريقيا - نيجيريا - تونس - تنزانيا - السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوركينا فاسو - السودان - كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.