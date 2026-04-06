بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 17:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين مواليد 2009

وصلت بعثة منتخب الناشئين تحت 17 سنة إلى القاهرة، عصر اليوم الإثنين، بعد خوض تصفيات شمال إفريقيا، والتي أقيمت في ليبيا.

وحصد منتخب 2009 بطاقة العبور إلى كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخبي المغرب والجزائر.

وأقيمت بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بمشاركة 5 منتخبات وهم مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، لتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة لكأس الأمم.

أخبار متعلقة:
منتخب الجزائر يهزم مصر ويتأهل لأمم إفريقيا للناشئين منتخب الناشئين إلى كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين

وحقق المنتخب المصري الفوز في المواجهة الافتتاحية أمام تونس بهدف نظيف، قبل الخسارة أمام المغرب 2-1، ثم الفوز أمام ليبيا بالنتيجة ذاتها 2-1 ليضمن التأهل إلى كأس الأمم.

وفي الجولة الأخيرة خسر المنتخب أمام الجزائر بهدف نظيف.

وبالتالي جاء الترتيب على النحو التالي:

المغرب 12 نقطة

الجزائر 7 نقاط

مصر 6 نقاط

تونس 4 نقاط

ليبيا 0 نقاط

وتستضيف المغرب كأس الأمم للناشئين خلال الفترة من 25 أبريل حتى 15 مايو 2026.

وتأهل 16 منتخبا لكأس الأمم للناشئين، وهم مصر - المغرب - الجزائر - مالي - جنوب إفريقيا - نيجيريا - تونس - تنزانيا - السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوركينا فاسو - السودان - كوت ديفوار - الكاميرون - موزمبيق.

نرشح لكم
رسالة شكر من إسلام عيسى خلال اتصال مع بدر عبد العاطي.. وزير الخارجية الإسباني يدين التصرفات المسيئة لجماهير إسبانيا تشكيل منتخب مصر للناشئين - ستة تغييرات في الأساسيين أمام الجزائر الدرندلي: اتحاد الكرة يتكفل بعلاج إسلام عيسى.. وهكذا نساعد الأندية لإصدار الرخصة الإفريقية إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين أبو زهرة: جمهور السعودية وجه التحية لـ عبد المنعم.. ومدير فني أجنبي لاتحاد الكرة حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح في الجول يكشف تفاصيل إصابة هاني.. وموقفه من مباريات الأهلي
