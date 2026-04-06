جالتييه: مواجهة اتحاد جدة ستكون صعبة رغم كل غياباته

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 17:08

كتب : FilGoal

حجازي - نيوم

يؤمن كريستوف جالتييه مدرب نيوم بأن فريقه سيدخل مواجهة صعبة أمام اتحاد جدة رغم الغيابات التي ضربت النمور.

ويصطدم نيوم باتحاد جدة ضمن الجولة الـ29 المقدمة من الدوري السعودي.

وقال جالتييه في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "اتحاد جدة رغم ظروفه الحالية يبقى حامل لقب الدوري".

وأضاف "سنفتقد خدمات المهاجم ألكسندر لاكازيت بسبب الإصابة، والمدافع ناثان زيزي بسبب الإيقاف، بينما سيعود خليفة الدوسري للمشاركة لتعويض غياب المدافع الفرنسي".

وأكمل "يتبقى لنا 7 مباريات، ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا الذهنية والبدنية خلال المرحلة المقبلة".

وتابع "اتحاد جدة فريق كبير وجماهيره تريد الفوز دائما، ولدى اللاعبين 5 أيام كافية للراحة. نعم، افتقد الفريق خدمات كريم بنزيمة ونجولو كانتي، وهذا تسبب في بعض التأثير الفني".

وأردف "حتى في ظل الغياب المحتمل لـيوسف النصيري والغياب المؤكد لـموسى ديابي، أكرر أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين".

وأتم "عودة كل من عبد الملك العييري ومهند آل سعد وريان ميسي إلى قائمة الفريق تمثل إضافة فنية ومعنوية كبيرة".

ويحتل نيوم المركز الثامن في جدول الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل اتحاد جدة المركز السادس برصيد 45 نقطة.

