رئيس الاتحاد السنغالي: لازلنا أبطال إفريقيا.. ومحاكمة المشجعين في المغرب سابقة خطيرة

يتمسك عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بحق منتخب بلاده في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2026.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغربطالع التفاصيل.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب طالع التفاصيل

وقال فال في تصريحات لوكالة الأنباء السنغالية: "من وجهة نظر قانونية بحتة لا يوجد تهديد يحيط بلقب البطولة الإفريقية الثانية للسنغال."

وأضاف "لا تزال السنغال بطلة إفريقيا، أما الباقي فهو مجرد كلام. الأهم هو الفوز على أرض الملعب، وهو ما تم تحقيقه."

وأكمل "أصدرنا بيانا وكنا ننتظر حيثيات قرار لجنة الاستئناف وتسلمناه يوم الجمعة، وفي هذا الشأن أنا مطمئن من الناحية القانونية، لا يمكن سحب اللقب من السنغال."

وتابع "لن تؤثر تلك الواقعة على دوافع اللاعبين في كأس العالم، وإنما سيكون حافزًا إضافيا يعزز العلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني والشعب السنغالي، هذه الوحدة بين جميع العناصر هي التي ستقودنا للفوز بكأس العالم."

ويقع منتخب السنغال في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب فرنسا، والعراق، والنرويج.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا المكررة من افتتاح كأس العالم 2010.

وعن واقعة المشجعين السنغاليين المحتجزين على خلفية أحداث المباراة النهائية، قال فال "أدعو إلى حل أزمة المشجعين السنغاليين الـ 18 المحتجزين في المغرب، يجب إيجاد حل لهذا الوضع."

وأتم "أعتقد أن النزاعات الرياضية يجب أن تُحل على مستوى الهيئات الرياضية، وأنا ضد اللجوء إلى القضاء في النزاعات الرياضية، إنها سابقة خطيرة."

وتعقد جلسة محاكمة المشجعين يوم 13 إبريل الجاري.

وتعرضت بعض جماهير السنغال للاعتقال بسبب المشاجرة مع أفراد الأمن التي شهدتها مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.