تقارير: السنغال تتسلم حيثيات قرار الاستئناف.. والحكم لم يذكر كلمة انسحاب

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 16:57

كتب : FilGoal

براهيم دياز - المغرب - السنغال

كشفت تقارير صحيفة عن تسلم الاتحاد السنغالي حيثيات قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

كما كشفت عن تفاصيل تقرير حكم المباراة النهائية بين المغرب والسنغال.

وأوضح راديو مونت كارلو، أن المنتخب السنغالي تسلم حيثيات قرار لجنة الاستئناف التابعة لكاف بعد 3 أسابيع.

وتابعت الصحيفة "سيتمكن الاتحاد السنغالي من البدء في عمليات الاستئناف أمام المحكمة الرياضية، والطعن على قرار منح المغرب لقب كأس الأمم بداعي انسحاب السنغال

كما أشارت صحيفة لوموند، إلى تفاصيل ما كتبه الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في تقرير.

وذكرت الصحيفة، أن ندالا أقر في تقريره بتوقيت اللاعب في الدقيقة 97 بشكل مؤقت، وبعد حوالي 12 دقيقة تم استئناف اللعب دون ذكر أي انسحاب في تقريره.

وصرح ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، قائلاً: "محكمة التحكيم الرياضي مجهزة تماماً لحل هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين، ونحن ندرك رغبة الفرق والجماهير في معرفة القرار النهائي في أسرع وقت ممكن، وسنضمن إجراء عملية التحكيم بأسرع ما يمكن، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة."

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال، ومنحه لمنتخب المغرب رسميا بعد اعتبار السنغال منسحبا من المباراة واعتماد نتيجة 3-0 لصالح منتخب المغربطالع التفاصيل.

وقبلت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح لقب كأس الأمم الإفريقية للمغرب طالع التفاصيل

من هنا.

كأس الأمم الإفريقية المغرب السنغال جان جاك ندالا
