فابريجاس: كنت أتوقع أكثر من لاعبي كومو بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي

اعترف سيسك فابريجاس مدرب كومو بأنه كان يتوقع أداء أفضل من فريقه بعد التعادل 0-0 خارج ملعبه أمام أودينيزي.

وتعثر فريق كومو بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الإيطالي بالتعادل أمام أودينيزي.

وقال فابريجاس في تصريحات لشبكة دازن: "كانت مباراة تكتيكية صعبة، كلا الفريقين واجه صعوبة في إيجاد المساحات، ولم يأخذ أحد المبادرة بشكل حقيقي".

وأضاف "كان لدينا فرصتين كبيرتين للتسجيل وهذا مهم، لكني لم أحب طريقة الفريق في الاستحواذ على الكرة، العديد من اللاعبين كانوا دون مستواهم اليوم".

وتابع المدرب الإسباني "أودينيزي خلق خطورة قليلة وحافظنا على شباكنا نظيفة للمرة الخامسة عشر، ومن المهم ألا نخسر وألا نستقبل أهدافا، رغم أنني كنت أتوقع منهم أكثر من ذلك".

وعن موراتا، قال فابريجاس: "هو لاعب متحمس، رأيتم سلوكه عند دخوله، بالتأكيد يشعر بالإحباط لأنه أراد المشاركة أكثر".

وشدد "لكن الأهم هو جودة الدقائق التي يلعبها على أرض الملعب، وليس الكمية".

واختتم فابريجاس تصريحاته "نحن عائلة هنا، لكل لاعب دوره، والجميع سيكون مهمًا لي هذا الموسم".

وتعادل كومو خارج ملعبه سلبيا أمام أودينيزي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك بعد انتصار كومو في آخر 4 مباريات أقيمت من الدوري الإيطالي.

ورفع كومو رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما يوفنتوس يحل خامسا برصيد 54 نقطة قبل مواجهة جنوى مساء اليوم الإثنين.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من جدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يذق كومو طعم الخسارة في آخر سبع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

وتعود آخر خسارة لكومو أمام فيورنتينا في 14 فبراير الماضي.

ويتبقى 7 جولات مقبلة على ختام الدوري الإيطالي.

ويواجه كومو فريق إنتر في الجولة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد.