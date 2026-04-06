كيفو: إنتر قتل المباراة أمام روما.. ويجب تغيير طريقة تعاملنا مع كرة القدم

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

أشاد كريستيان كيفو بأداء إنتر بعد الفوز الكبير على روما والابتعاد بصدارة الترتيب.

وعاد إنتر لتحقيق الانتصارات بالفوز على روما بنتيجة 5-2 في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وقال كيفو عبر شبكة دازن إيطاليا: "لعبنا بالروح المطلوبة، كنا نريد السيطرة على المباراة وقتلها مبكرا".

وأضاف "ما طلبناه بين الشوطين هو الدخول بقوة في الشوط الثاني وتسجيل المزيد من الأهداف، وهذا ما حدث".

وتابع "الفريق أظهر علامات نضج، وتعلم من المباريات السابقة عندما كنا نكتفي بالتقدم دون حسم اللقاء".

وشهدت المباراة تألق لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدفين بعد عودته من الإصابة، إلى جانب أهداف هاكان تشالهان أوجلو وماركوس تورام ونيكولو باريلا.

وأوضح كيفو "لم يكن من السهل الضغط على روما بسبب تحركاتهم، لكننا في الشوط الثاني لعبنا بشجاعة أكبر ونجحنا في كسر خطوطهم".

وبسؤاله عن دعم الجماهير لأليساندرو باستوني، قال: "يجب تغيير طريقة التعامل مع اللعبة بعيدا عن السلبية، ونحن جميعا مسؤولون عما يحدث في كرة القدم".

وكان باستوني قد تعرض لموجة انتقادات عنيفة عقب خروج منتخب إيطاليا من الملحق المؤهل لكأس العالم بالخسارة أمام البوسنة والهرسك.

وتعرض باستوني للطرد وقت تقدم إيطاليا بهدف دون مقابل قبل أن تنقلب المباراة لصالح البوسنة والهرسك.

