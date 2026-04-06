يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم

تأكدت جاهزية المغربي يوسف النصيري مهاجم اتحاد جدة مباراة الفريق المقبلة ضد نيوم، حسب جريدة الرياضية السعودية.

النصيري استبدل في الدقيقة 90 من لقاء فريقه ضد الحزم يوم الجمعة ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي، مما أثار الشكوك حول تعرضه للإصابة.

وأوضح التقرير أن النصيري يعاني من إجهاد بسيط فقط.

ولعب النصيري 10 مباريات بقميص النمور منذ انضمامه إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من فنربخشة التركي.

وسجل البالغ من العمر 29 عاما 4 أهداف وصنع هدفا.

بعد مباراة نيوم، سيلعب اتحاد جدة ضد الوحدة الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 14 أبريل.

ويحتل النمور المرتبة السادسة في جدول الدوري برصيد 45 نقطة.