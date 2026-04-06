لمصلحة يوفنتوس.. كومو يتعادل أمام أودينيزي ليشعل صراع التأهل لدوري الأبطال

تعثر فريق كومو بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الإيطالي بالتعادل أمام أودينيزي.

وتعادل كومو خارج ملعبه سلبيا أمام أودينيزي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

ويأتي ذلك بعد انتصار كومو في آخر 4 مباريات أقيمت من الدوري الإيطالي.

ورفع كومو رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما يوفنتوس يحل خامسا برصيد 54 نقطة قبل مواجهة جنوى مساء اليوم الإثنين.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من جدول ترتيب الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولم يذق كومو طعم الخسارة في آخر سبع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

وتعود آخر خسارة لكومو أمام فيورنتينا في 14 فبراير الماضي.

ويتبقى 7 جولات مقبلة على ختام الدوري الإيطالي.

ويواجه كومو فريق إنتر في الجولة المقبلة والمقرر لها يوم الأحد.