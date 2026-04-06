مبابي: لاعب الوسط أصعب مركز في كرة القدم.. والدفاع الأسهل

اختار كيليان مبابي نجم ريال مدريد، المركز الأصعب والأسهل في الملعب.

وقال مبابي في تحليله لمراكز اللاعبين لـ جازيتا إكسبريس: "خط الوسط هو أصعب مركز في كرة القدم."

وأكمل "يمكنك الفوز بدون مهاجم، وبدون مدافع، ويمكنك الفوز بدون حارس مرمى، ولكن بدون لاعب وسط جيد، لن يتمتع فريقك بالتوازن."

وبسؤاله عن أسهل مركز في كرة القدم؟ رد مبابي "في رأيي، قلب الدفاع، أنت مغطى من جميع الجهات، يمكنك حتى اللعب دفاعياً بثلاثة لاعبين."

وأضاف "إنه المركز الوحيد الذي يمكنك فيه رؤية لاعبين يبلغون من العمر 40 عامًا ما زالوا يلعبون في أوروبا، وما زالوا يلعبون في أندية النخبة."

وأتم "في المقابل يكون المهاجم قد انتهت مسيرته في تلك المرحلة السنية."

وانضم مبابي إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في صيف 2024.

وسجل مبابي هذا الموسم 38 هدفا خلال 36 مباراة خاضها في كافة البطولات. كما قدم 6 مساهمات لزملائه.