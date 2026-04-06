مبابي: لاعب الوسط أصعب مركز في كرة القدم.. والدفاع الأسهل

الإثنين، 06 أبريل 2026 - 15:11

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ألافيس

اختار كيليان مبابي نجم ريال مدريد، المركز الأصعب والأسهل في الملعب.

وقال مبابي في تحليله لمراكز اللاعبين لـ جازيتا إكسبريس: "خط الوسط هو أصعب مركز في كرة القدم."

وأكمل "يمكنك الفوز بدون مهاجم، وبدون مدافع، ويمكنك الفوز بدون حارس مرمى، ولكن بدون لاعب وسط جيد، لن يتمتع فريقك بالتوازن."

أخبار متعلقة:
هاري كين في قائمة بايرن لمواجهة ريال مدريد مؤتمر أربيلوا: ريال مدريد لديه سيناريو واحد.. ولست بحاجة لتحذير اللاعبين قبل مواجهة بايرن ليكيب: ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن كامافينجا

وبسؤاله عن أسهل مركز في كرة القدم؟ رد مبابي "في رأيي، قلب الدفاع، أنت مغطى من جميع الجهات، يمكنك حتى اللعب دفاعياً بثلاثة لاعبين."

وأضاف "إنه المركز الوحيد الذي يمكنك فيه رؤية لاعبين يبلغون من العمر 40 عامًا ما زالوا يلعبون في أوروبا، وما زالوا يلعبون في أندية النخبة."

وأتم "في المقابل يكون المهاجم قد انتهت مسيرته في تلك المرحلة السنية."

وانضم مبابي إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في صيف 2024.

وسجل مبابي هذا الموسم 38 هدفا خلال 36 مباراة خاضها في كافة البطولات. كما قدم 6 مساهمات لزملائه.

نرشح لكم
كلاسيكو الحسم يقترب.. موقف منافسة برشلونة وريال مدريد على الدوري والمباريات المتبقية سبورت: أتلتيكو مدريد يرفض مقترح برشلونة بمبادلة لاعب لضم ألفاريز ليكيب: ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن كامافينجا تقرير: برشلونة يستعيد دي يونج قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال موندو ديبورتيفو: رافينيا يستهف العودة في الكلاسيكو سبورت: حمزة عبد الكريم يغيب عن شباب برشلونة بسبب الإصابة بمشاركة هيثم حسن.. أوفييدو ينعش آمال البقاء بالفوز على إشبيلية سبورت: برشلونة يحسم موقف كانسيلو.. والمفاوضات مع الهلال قد تستمر لما بعد كأس العالم
أخر الأخبار
الأهلي يعلن إصابة بلال عطية.. وإشاعة لتحديد مدى قوتها دقيقة | الدوري المصري
بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة 40 دقيقة | منتخب مصر
جالتييه: مواجهة اتحاد جدة ستكون صعبة رغم كل غياباته 46 دقيقة | سعودي في الجول
رئيس الاتحاد السنغالي: لازلنا أبطال إفريقيا.. ومحاكمة المشجعين في المغرب سابقة خطيرة 49 دقيقة | أمم إفريقيا
تقارير: السنغال تتسلم حيثيات قرار الاستئناف.. والحكم لم يذكر كلمة انسحاب 58 دقيقة | أمم إفريقيا
فابريجاس: كنت أتوقع أكثر من لاعبي كومو بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
كيفو: إنتر قتل المباراة أمام روما.. ويجب تغيير طريقة تعاملنا مع كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
يوسف النصيري جاهز لمواجهة نيوم 2 ساعة | سعودي في الجول
