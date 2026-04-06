مؤتمر أربيلوا: ريال مدريد لديه سيناريو واحد.. ولست بحاجة لتحذير اللاعبين قبل مواجهة بايرن

عبر ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، عن سعادته بعودة لاعبيه المصابين قبل مواجهة بايرن ميونيخ.

ويستضيف ريال مدريد في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، منافسه بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بايرن ميونيخ "نحن محظوظون بتواجد جميع اللاعبين وعدم وجود 10 أو 11 لاعبا غائبا في الفريق."

وأضاف "لا نفكر في عدم الفوز بالمباراة، أتفهم أنه يجب تحليل جميع السيناريوهات، ولكن بالنسبة لنا هناك سيناريو واحد فقط، الفوز على بايرن، هذا ما نريده وما نؤمن به."

وأكمل "لدينا أفضل اللاعبين، ولكن يجب أيضا أن نكون أفضل فريق في العالم، علينا تسخير مواهبنا لخدمة الفريق."

وتحدث عن منافسه بايرن "يقدم موسماً استثنائياً، نعلم تماماً مدى الضغط الذي سيفرضونه علينا على أرض الملعب، تاريخنا مع بايرن ميونخ مميز دائماً، وملعب سانتياجو برنابيو سيكون على موعد مع ليلة رائعة أخرى في دوري أبطال أوروبا."

وأكمل "إنه فريق منظم للغاية؛ يمكنك بسهولة تمييز سماتهم وأسلوب لعبهم، يتميزون بدفاعهم الشرس، مما يجبرك على التراجع بشكل ملحوظ، وعندما تكون الكرة بحوزتهم يخلقون فرصًا على الأطراف بفضل لاعبيهم الموهوبين، أعتقد أنهم فريق متكامل يمتلك ترسانة هجومية واسعة، كما أنهم ملتزمون دفاعيًا بشكل استثنائي. يستحق كومباني كل الثناء الذي يحظى به لأنه يقدم أداءً رائعًا مع بايرن ميونيخ."

وعن تفاصيل ما دار في غرفة الملابس بعد مباراة مايوركا، قال مدرب ريال مدريد "إنها مثل أي غرفة ملابس أخرى، الأمر كان مؤلما، لأنه إذا كان هناك ناد واحد لا يتسامح مع الهزيمة، فهو ريال مدريد."

وسقط ريال مدريد يوم السبت أمام ريال مايوركا بهدفين لهدف في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وردا على تعافي فريقه قبل مواجهة بايرن، رد أربيلوا "هذه مباريات وسياق مختلف، اللاعبون يعرفون تمامًا ما ينتظرهم، لست بحاجة لتحذيرهم من شيء، إنها مباراة ربع نهائي ضد فريق تربطنا به علاقة تاريخية طويلة، أعتقد أننا جميعًا ندرك ذلك."

وعن التغييرات التي ستطرأ على التشكيل بعد عودة المصابين، قال "إنها مشكلة رائعة أن نجد مكانا مناسبا لـ بيلينجهام في الفريق، ما تغير أننا أصبحنا فريقا أفضل."

وأتم حديثه عن خطورة الدفع باللاعبين المعرضين للإيقاف في مباراة الإياب نتيجة الإنذار الثاني "لا داعي لذلك، إنهم يعلمون أنهم تحت الإنذار، لكن مباراة الغد ستكون حاسمة، وهم يعلمون أنهم إذا اضطروا لتلقي بطاقة لمصلحة الفريق، فسيفعلون ذلك، لكننا لعبنا بالفعل العديد من المباريات بلاعبين يحملون بطاقات."

ويواجه 6 لاعبين خطورة الإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، وهم أوريلين تشاوميني، وجود بيلنجهام، وألفارو كاريراس، وكيليان مبابي، ودان هاوسن، وفينيسيوس جونيور.